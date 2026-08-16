रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' की कहानी उड़ाएगी होश, मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस निभाएंगी लीड रोल

रणवीर सिंह की फिल्म 'प्रलय' की कहानी उड़ाएगी होश, मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस निभाएंगी लीड रोल
रणवीर सिंह ने धुरंधर से धमाका करने के बाद अब अपनी अगली फिल्म प्रलय की शूटिंग शुरू कर दी है। क्या आप इस फिल्म की कहानी के बारे में जानते हैं? जानिए क्या है इस फिल्म का प्लॉट और कौन हॉग डायरेक्टर।
फिल्म प्रलय की कहानी
प्रलय की कहानी की बात करें तो ये एक सर्वाइवल बेस्ड फिल्म है जिसमें दुनिया खत्म होने के बारे में बताया जाएगा। फिल्म जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से भरी होने वाली है। प्रलय की कहानी दुनिया खत्म होने वाली स्थिति के बारे में है। फिल्म में एक ऐसी स्थिति दिखाई जाएगी जिसमें ये तय करना होगा कि क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। धीरे-धीरे दुनिया खत्म हो रही है तो ऐसे वक्त में किन चीजों को बचाया जाना जरूरी है। सर्वाइव कैसे किया जाएगा। एक्शन के साथ इंसानी इमोशन के बारे में बात करने वाली है। दुनिया का खत्म होने का खतरा कैसा होगा ये इस फिल्म में दिखाया जाएगा।
रणवीर सिंह ने अपनी फिल्म धुरंधर से बॉक्स ऑफिस के नंबर्स हिला दिए थे। उनका किरदार हमजा खूब पसंद किया गया। अब ऑडियंस एक्टर को उनके नए प्रोजेक्ट में देखना चाहती है। लंबे समय से उनकी आने वाली फिल्म प्रलय चर्चाओं में बनी हुई है। अब इस फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ गई है। एक्टर ने आज से अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म की कास्ट, क्रू और कहानी के बारे में भी ताजा अपडेट है। जानिए क्या होगी फिल्म प्रलय की कहानी और कैसा होगा रणवीर का किरदार।
फिल्म प्रलय की कास्ट और क्रू
रणवीर सिंह ने आज अपनी अगली बड़ी फिल्म प्रलय की शूटिंग शुरू की है। इस फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं। ये वही जय मेहता हैं जिन्होंने पॉपुलर वेब सीरीज ‘स्कैम 1992’ को हंसल मेहता के साथ को-डायरेक्ट की थी। फिल्म को अनन्या बिरला के बिरला स्टूडियोज, ट्रू स्टोरी और मां कसम फिल्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस फिल्म में रणवीर के साथ मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस कल्याणी प्रियदर्शन नजर आने वाली हैं।
प्रलय की शूटिंग लोकेशन
रणवीर की फिल्म प्रलय की शूटिंग मुंबई और आसपास की लोकेशन असली लोकेशन पर की जाएगी। कुछ ऐसे सीन क्रिएट किए जाएंगे जो वास्तविता के साथ जुड़े हो और ऑडियंस को असली स्थिति का एहसास दे पाएं। फिल्म में प्रलय जैसी स्थिति और बड़े सीन दिखाए जाएंगे जो इसे और ज्यादा खास बनाएंगे। फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया जा रहा है।
प्रलय की रिलीज डेट
रिपोर्ट की मानें तो रणवीर अगले दो महीनों तक इस फिल्म को शूट करेंगे। दीवाली के आसपास एक्टर पैटरनिटी लीव पर जा सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि दीपिका इस नवंबर अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। ऐसे में रणवीर पत्नी को सपोर्ट करने के लिए एक लंबी छुट्टी पर रहेंगे और अगले साल 2027 में ही अपने प्रलय की शूटिंग दोबारा से शुरू करेंगे। फिल्म अगले साल थिएटर में दस्तक दे सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी