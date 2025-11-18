Hindustan Hindi News
Dhurandhar Trailer Reactions: पटाखे खत्म तो मैं धमाका करूं…रणवीर पर फिदा हुई ऑडियंस

Dhurandhar Trailer Reactions: पटाखे खत्म तो मैं धमाका करूं…रणवीर पर फिदा हुई ऑडियंस

संक्षेप: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का आज ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये ट्रेलर देखने के बाद यूजर्स ने इसे खास बताया है। ट्रेलर को जबरदस्त रिएक्शन मिल रहे हैं। रणवीर और बाकी कास्ट की तारीफ हो रही है। जानिए क्या कह रहे हैं यूजर्स-

Tue, 18 Nov 2025 02:31 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
कुछ समय पहले रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की पहली झलक सामने आई थी। इस वीडियो में एक्टर को कुर्ता पहने हुए लंबे बालों में एक्शन करते हुए देखा गया था। इस पहली झलक के बाद से ऑडियंस फिल्म के इंतजार में बैठी थी। अब इस बीच मेकर्स ने फैंस को ट्रेलर रिलीज कर जबरदस्त सरप्राइज दे दिया है। अगर हम कहें कि ये ट्रेलर इस साल आई कई फिल्मों से भी बेहतरीन है तो गलत नहीं होगा। रणवीर अपने शानदार अवतार में नजर आ रहे हैं

जबरदस्त ट्रेलर

4 मिनट लंबे इस ट्रेलर की शुरुआत अर्जुन रामपाल के किरदार से होती है और यकीन मानिए पहला सीन देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अर्जुन अपने अब तक के बेस्ट किरदार में नजर आ रहे हैं। असली घटना पर आधारित इस फिल्म की कहानी 1970 के दशक के बाद की है। फिल्म में आर माधवन अजय सान्याल के किरदार में है जो एक इंडियन इंटेलिजेंस है। अगले सीन में अक्षय खन्ना अपने कसाईनुमा अवतार में नजर आते हैं और फिर होती है रणवीर की एंट्री। क्या धमाकेदार एक्शन, क्या जबरदस्त डायलॉग जिसे सुनने और देखने के बाद आप थिएटर की डेट फिक्स कर लेंगे। रणवीर एक डायलॉग बोलते हैं, ‘पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका कर दूं’ और इसके बाद जो सच में स्क्रीन पर धमाका होता है वो शानदार है। ट्रेलर में जबरदस्त एडिटिंग की गई है तो सोचिए फिल्म में क्या कमाल काम किया गया होगा। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर उससे भी ज्यादा शानदार है जो हर एक सीन को खास बनाता है। अंत में नजर आते हैं संजय दत्त।

सोशल मीडिया यूजर्स रिएक्शन

इस ट्रेलर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स और रिएक्शन की बाढ़ आ गई है। यूजर्स ने इस ट्रेलर को इस साल का बेस्ट बताया। पढ़िए-

फिल्म की रिलीज

विक्की कौशल के साथ उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्म बनाने वाले आदित्य धर ने ये कहानी लिखी है, इसे फिल्म के रूप में डायरेक्ट किया है। वहीं ज्योति देशपांडे इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है। हाल में ऐसी भी खबरें थीं कि फिल्म को दो भागों में बनाया जा रहा है। हालांकि, इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

