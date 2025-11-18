रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से पहले सामने आई ये बड़ी खबर, ऑडियंस को मिलने वाला है सरप्राइज
संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर फिल्म के इंतजार में बैठी ऑडियंस को जबरदस्त सरप्राइज देने वाली है। फिल्म अगले महीने थिएटर पर दस्तक देगी।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली धुरंधर के लिए खबरों में बने हुए हैं। पिछले दिनों फिल्म की पहली झलक सामने आई थी जिसे देखने के बाद फैंस इस धुरंधर को थिएटर में देखने का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में अब तक की सबसे बेहतरीन कास्ट नजर आने वाली है। कई बड़े एक्टर्स शानदार किरदारों में दिखेंगे। अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर फिल्म के इंतजार में बैठे लोगों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाली है।
दो पार्ट्स में बन रही है फिल्म धुरंधर?
रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म धुरंधर के दो पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट अगले महीने 5 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। बताया जा रहा है कि फिल्म ऐसे मोड़ पर खत्म होगी कि ऑडियंस को दूसरे पार्ट की जानकरी मिल जाए। दूसरा पार्ट साला 2026 में दस्तक दे सकता है। बॉलीवुड हंगामा ने इस खबर की जानकारी दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फिल्म का नैरेटिव इतना प्रभावशाली बन गया कि मेकर्स अब इसे दो फिल्मों में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। अगर यह फाइनल हो जाता है तो धुरंधर का दूसरा पार्ट अगले 2026 मध्य में रिलीज हो सकता है।
कास्ट है शानदार
बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन विक्की कौशल की फिल्म उरी बनाने वाले आदित्य धर ने किया है। इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का इंतजार हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
