Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanveer singh film dhurandhar may releases in two parts read details
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से पहले सामने आई ये बड़ी खबर, ऑडियंस को मिलने वाला है सरप्राइज

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से पहले सामने आई ये बड़ी खबर, ऑडियंस को मिलने वाला है सरप्राइज

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर फिल्म के इंतजार में बैठी ऑडियंस को जबरदस्त सरप्राइज देने वाली है। फिल्म अगले महीने थिएटर पर दस्तक देगी।

Tue, 18 Nov 2025 06:56 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आने वाली धुरंधर के लिए खबरों में बने हुए हैं। पिछले दिनों फिल्म की पहली झलक सामने आई थी जिसे देखने के बाद फैंस इस धुरंधर को थिएटर में देखने का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में अब तक की सबसे बेहतरीन कास्ट नजर आने वाली है। कई बड़े एक्टर्स शानदार किरदारों में दिखेंगे। अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर फिल्म के इंतजार में बैठे लोगों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दो पार्ट्स में बन रही है फिल्म धुरंधर?

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म धुरंधर के दो पार्ट्स में रिलीज होगी। पहला पार्ट अगले महीने 5 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। बताया जा रहा है कि फिल्म ऐसे मोड़ पर खत्म होगी कि ऑडियंस को दूसरे पार्ट की जानकरी मिल जाए। दूसरा पार्ट साला 2026 में दस्तक दे सकता है। बॉलीवुड हंगामा ने इस खबर की जानकारी दी है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि फिल्म का नैरेटिव इतना प्रभावशाली बन गया कि मेकर्स अब इसे दो फिल्मों में रिलीज करने पर विचार कर रहे हैं। अगर यह फाइनल हो जाता है तो धुरंधर का दूसरा पार्ट अगले 2026 मध्य में रिलीज हो सकता है।

कास्ट है शानदार

बता दें, इस फिल्म का डायरेक्शन विक्की कौशल की फिल्म उरी बनाने वाले आदित्य धर ने किया है। इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाया गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। फिल्म का इंतजार हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर सकती है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Dhurandhar ranveer singh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।