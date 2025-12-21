Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box Office: धुंआधार कमाई के बाद भी इस फिल्म से मात खा गई 'धुरंधर', नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड

संक्षेप:

'धुरंधर' हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने अब तक कई मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, लेकिन अभी भी 'धुरंधर' एक ब्लॉकबस्टर मूवी को पछाड़ नहीं पाई है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म।

Dec 21, 2025 02:48 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Dhurandhar Box Office Collection: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर अभी भी काफी बज बना हुआ है। इस मूवी के रिलीज का दर्शकों को काफी वक्त से इंतजार था। रणवीर की 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। 'धुरंधर' हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने अब तक कई मूवीज के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, लेकिन अभी भी 'धुरंधर' एक ब्लॉकबस्टर मूवी को पछाड़ नहीं पाई है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म और किन फिल्मों को चटा चुकी है धूल।

इन फिल्मों से आगे निकली 'धुरंधर'

पहले जानते हैं कि किन फिल्मों ने कितने दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है विकी कौशल की फिल्म छावा का। इस मूवी में 23 दिनों में 500 करोड़ रुपये कमाए थे। दूसरे नंबर पर राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 है। इसमें 22 दिनों में इस आंकड़े को छुआ। तीसरे पर शाहरुख खान की जवान है, जिसने 18 दिनों में 500 करोड़ कमाए।

इस फिल्म से मात खा गई 'धुरंधर'

अब जानते हैं 500 करोड़ 'धुरंधर' किसी फिल्म से अभी भी पीछे है। ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 है। 'धुरंधर' ने जहां 16वें दिन 500 करोड़ कमाए। वहीं, पुष्पा 2 ने महज 11 दिनों में इस आंकड़े को आसानी से पार कर लिया था। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में 'धुरंधर' पुष्पा 2 के टोटल कमाई के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देगी।

