Dhurandhar Box Office: रणवीर की फिल्म ने वीकेंड पर किया धमाका, सिर्फ तीन दिन में कमा डाले इतने करोड़

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म के तीसरे दिन की कमाई का आंकड़ा सामने आ गया है। वीकेंड पर फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है। जल्द ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड पर शानदार कमाई की है। आगे आने वाले दिनों में ये फिल्म कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है। धुरंधर रिलीज से पहले से सुर्खियों में बनी हुई है। एक्टर की पहली झलक ने ऑडियंस को थिएटर तक का रास्ता दिखा दिया था और अब क्रिटिक्स और ऑडियंस रिव्यू ने कलेक्शन में बढ़ोतरी कर दी है। फिल्म इस शुक्रवार को रिलीज हुई थी और सिर्फ तीन दिनों में फिल्म ने 90 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।

वीकेंड कलेक्शन फिल्म ने 5 दिसंबर शुक्रवार को ओपनिंग करते हुए 28 करोड़ का शानदार बिज़नेस किया था। दूसरे दिन शनिवार को 32 करोड़ तक पहुंच गई। आज रविवार को खबर लिखने तक फिल्म ने 31.21 करोड़ अपने खाते में जोड़ लिए। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फिल्म ने तीन दिन में 91 करोड़ कमा लिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 250 करोड़ है। ऐसे में फिल्म ने शानदार शुरुआत कर ली है।