Dhurandhar Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हुआ कमाई का धमाका, कमा डाली अब तक की सबसे मोटी रकम

संक्षेप: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर ने रिलीज के 10 वें दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने आज अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई कर कई सुपरस्टार की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने दूसरे हफ्ते में कमाई की धूम मचा दी है। फिल्म ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स और सेलिब्रिटीज को भी पसंद आ रही है। वीक डेज पर शानदार कमाई करने के बाद धुरंधर ने वीकेंड पर धमाका कर दिया है। फिल्म में पहले हफ्ते 207 करोड़ कमाने के बाद दूसरे हफ्ते के सिर्फ 3 दिनों में 140 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं सिर्फ 20 दिनों में फिल्म ने 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस हिला दिया है।

रविवार को कमाई का धमाका 5 दिसंबर को रिलीज ही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 28 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पोंस के बाद पहले हफ्ते में 207 करोड़ कमा लिए। अब दूसरे रविवार यानी 10 वें दिन की की बात करें तो खबर लिखने तक फिल्म ने 58 करोड़ कमा लिए थे। वहीं शनिवार को 53 करोड़ कमाए थे। अब तक की कुल कमाई 350 करोड़ हो चुकी है। ऐसा मना जा रहा कि वीक डेज में भी फिल्म जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है। ऐसे में तीसरे हफ्ते तक फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ पार होने की उम्मीद है।