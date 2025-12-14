Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडranveer singh film Dhurandhar Box Office day 10 sunday collection shocked you
Dhurandhar Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हुआ कमाई का धमाका, कमा डाली अब तक की सबसे मोटी रकम

Dhurandhar Box Office: 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर हुआ कमाई का धमाका, कमा डाली अब तक की सबसे मोटी रकम

संक्षेप:

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर ने रिलीज के 10 वें दिन कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने आज अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई कर कई सुपरस्टार की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

Dec 14, 2025 11:18 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने दूसरे हफ्ते में कमाई की धूम मचा दी है। फिल्म ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स और सेलिब्रिटीज को भी पसंद आ रही है। वीक डेज पर शानदार कमाई करने के बाद धुरंधर ने वीकेंड पर धमाका कर दिया है। फिल्म में पहले हफ्ते 207 करोड़ कमाने के बाद दूसरे हफ्ते के सिर्फ 3 दिनों में 140 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वहीं सिर्फ 20 दिनों में फिल्म ने 350 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर बॉक्स ऑफिस हिला दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को कमाई का धमाका

5 दिसंबर को रिलीज ही रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने 28 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। फिल्म को मिले जबरदस्त रिस्पोंस के बाद पहले हफ्ते में 207 करोड़ कमा लिए। अब दूसरे रविवार यानी 10 वें दिन की की बात करें तो खबर लिखने तक फिल्म ने 58 करोड़ कमा लिए थे। वहीं शनिवार को 53 करोड़ कमाए थे। अब तक की कुल कमाई 350 करोड़ हो चुकी है। ऐसा मना जा रहा कि वीक डेज में भी फिल्म जबरदस्त कलेक्शन करने वाली है। ऐसे में तीसरे हफ्ते तक फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ पार होने की उम्मीद है।

read moreये भी पढ़ें:
धुरंधर के रहमान डकैत अक्षय खन्ना की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर की धांसू कमाई
शोले के गब्बर से है टीवी की अम्मा जी एक्ट्रेस कृतिका देसाई का पारिवारिक रिश्ता
रणवीर सिंह

फिल्म की कहानी ने किया प्रभावित

फिल्म की बात करें तो धुरंधर की कहानी 1990 से 2010 के दशक की दिखाई गई है। इस फिल्म में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, संसद भवन पर हमला, प्लेन हाईजैक, ताज होटल पर हमला जैसी अहम घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त जैसे एक्टर्स नजर आए हैं। फिल्म आदित्य धर ने डायरेक्ट की है। ऑडियंस को एक्टर्स की परफॉर्मेंस, जबरदस्त कहानी और डायरेक्शन पसंद आ रहा है। आने वाले दिनों में फिल्म जबरदस्त कमाई कर सकती है।

read moreये भी पढ़ें:
जानिए आखिर क्यों मीना कुमारी को अपना खूबसूरत बंगला मुमताज को देना पड़ा
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।