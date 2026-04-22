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डॉन 3: कब और कैसे शुरू हुआ रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच विवाद? पढ़ें पूरी टाइमलाइन

Apr 22, 2026 01:57 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Ranveer Singh Don 3 Dispute: रणवीर सिंह के डॉन 3 से एग्जिट के बाद खबर थी कि धुरंधर एक्टर और फरहान अख्तर के बीच विवाद हो गया है। अब रणवीर सिंह ने विवाद को सुलझाने की पहल की है। उन्होंने कहा कि वो फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी को डॉन 3 का साइनिंग अमाउंट वापस करेंगे।

डॉन 3: कब और कैसे शुरू हुआ रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच विवाद? पढ़ें पूरी टाइमलाइन

रणवीर सिंह इन दिनों 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। हर कोई फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ कर रहा है। लेकिन धुरंधर के साथ-साथ रणवीर सिंह की चर्चा इस बात को लेकर भी है कि उन्होंने फरहान अख्तर की डॉन 3 को छोड़ दिया। इसके बाद फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच विवाद की खबर आई। अब खबर है कि रणवीर सिंह ने इस विवाद को सुलझाने का फैसला लिया है। रणवीर सिंह डॉन 3 का साइनिंग अमाउंट वापस करेंगे।

साइनिंग अमाउंट वापस करेंगे धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह

द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह ने अपनी साइनिंग फीस वापस करने पर सहमति जताई है। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट को अपनी अगली फिल्म में हिस्सेदारी देने की भी बात की है। रणवीर सिंह की अगली फिल्म का संभावित नाम 'प्रलय' है। हालांकि, अभी रणवीर सिंह या फरहान अख्तर की तरफ से इस बात पर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

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रणवीर सिंह ने डॉन 3 से जुड़े विवाद को सुलझाने की पहल की है। आइए समझते हैं इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को-

साल 2023: अगस्त 2023 में खबर आई कि शाहरुख खान की डॉन सीक्वल में डॉन 3 में शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह नजर आएंगे। डॉन के रूप में रणवीर सिंह को देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित थे। फरहान अख्तर ने घोषणा की थी कि रणवीर सिंह डॉन 3 में होंगे।

2025 में लिया फिल्म से पीछे हटने का फैसला: साल 2023 से 2024 तक फैंस को लग रहा था कि रणवीर सिंह ही डॉन 3 में डॉन बनकर सबको एंटरटेन करेंगे। फैंस इस बात को लेकर खुश थे, लेकिन साल 2025 में जब धुरंधर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया तो खबर आई की रणवीर सिंह ने डॉन 3 से पीछे हटने का फैसला लिया है। कहा जाने लगा कि धुरंधर की सफलता को देखते हुए रणवीर सिंह ने ये फैसला लिया है।

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साल 2026: फरवरी 2026 की शुरुआत में ही कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने प्री-प्रोडक्शन में हुए नुकसान की भरपाई की रणवीर सिंह से मांग की। नुकसान का अमाउंट 40 करोड़ बताया गया।

हालांकि, रणवीर सिंह ने नुकसान की हरजाना भरने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड फिल्मों के बनने में देरी होना आम बात है। इसी के साथ उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रोड्यूसर्स से एक भी पैसा नहीं लिया था इसलिए वो किसी भी नुकसान के जिम्मेदार नहीं हैं।

अप्रैल 2026: नुकसान की भरपाई की खबर के बाद अब लेटेस्ट अपडेट है कि रणवीर सिंह ने साइनिंग अमाउंट वापस करने पर सहमति जताई है और एक्सेल एंटरटेनमेंट को अपनी अगली फिल्म में हिस्सेदारी देने की बात कही है।

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डॉन 3 विवाद की टाइमलाइन

रणवीर सिंह ने क्यों छोड़ी थी डॉन 3?

रणवीर सिंह ने फिल्म से अपने हाथ पीछे क्यों खींचे इसको लेकर भी अक्सर फैंस के मन में सवाल रहता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह इसलिअ फिल्म से पीछे हटे क्योंकि उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। इसके अलावा, बाउंड स्क्रिप्ट का ना होना भी उनके फिल्म छोड़ने का एक कारण बना। पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को लेकर भी रणवीर सिंह खुश नहीं थे इस वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला लिया।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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