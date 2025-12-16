Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडranveer singh fans defends him against Rishabh Shetty kantara comment says If Daiva was angry why did it make Dhurandhar
देव नाराज होते तो धुरंधर इतनी बड़ी हिट कैसे होती? रणवीर सिंह के बचाव में फैन्स का ऋषभ शेट्टी से सवाल

संक्षेप:

कांतारा पर ऋषभ शेट्टी के लेटेस्ट कमेंट पर रणवीर सिंह के फैन्स के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। उनका कहना है कि रणवीर से देवता नाराज होते तो तउनकी फिल्म धुरंधर इतनी बड़ी हिट कैसे होती।

Dec 16, 2025 03:49 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह कांतारा कॉन्ट्रोवर्सी पर माफी मांग चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जानबूझकर मजाक नहीं उड़ाया बल्कि ऋषभ शेट्टी की तारीफ कर रहे थे। अब ऋषभ शेट्टी ने बयान दिया कि लोग स्टेज पर कांतारा का देव वाला सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं तो वह थोड़े असहज होते हैं। रणवीर के फैन्स को लग रहा है कि जब धुरंधर एक्टर माफी मांग चुके हैं तो ऋषभ बेकार में ये बात घसीट रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस पर अपनी राय लिख रहे हैं। एक यूजर ने ये भी लिखा है कि अगर देव नाराज होते तो

क्या बोले ऋषभ शेट्टी

चेन्नई के एक इवेंट में ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि लोग देवों का मजाक उड़ाते हैं जिससे वह असहज हो जाते हैं। ऋषभ बोले थे, 'जहां ज्यादातर फिल्म सिनेमा और परफॉर्मेंस है, देव वाला एलिमेंट सेंसिटिव और पवित्र है। मैं जहां भी जाता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे स्टेज पर परफॉर्म ना करें या मजाक ना उड़ाएं। यह इमोशनली हम लोगों से गहराई से जुड़ा है।'

रणवीर के सपोर्ट में आए लोग

अब ऋषभ के इस बयान पर कई लोग रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि रणवीर को बेकार में फिर से घसीटा जा रहा है जबकि वह माफी मांग चुके हैं। रणवीर के एक फैन ने सोशल मीडिया पर क्लिप शेयर करके लिखा है, 'अगर देव रणवीर सिंह की मिमिक्री से नाराज हैं तो धुरंधर इतनी बड़ी हिट क्यों हुई?' एक और ने लिखा है कि अगर किसी को जरा भी सेंस हो तो पता होगा कि रणवीर के मन में गलत भावना नहीं थी। समझ नहीं आता कि लोग दैवीय चीजों पर मॉरल पुलिसिंग क्यों करने लगते हैं। जब हमने किसी दुर्भावना से गलती ना की हो तो भगवान जज नहीं करते तो हम क्यों करें? एक और कमेंट है, यह सिर्फ अज्ञानता थी, खराब मंशा नहीं थी। एक कमेंट है, किसी ने ऋषभ शेट्टी को स्पेशल परमिशन नहीं दी है कांतारा में देव की नकल उतारने की।

क्या थी कॉन्ट्रोवर्सी

कुछ दिनों पहले गोवा में IFFI इवेंट में रणवीर सिंह ने कांतारा की मिमिक्री की, उन्हें ऋषभ शेट्टी ने मना किया फिर भी उन्होंने दोबारा अपना ऐक्ट दोहराया। इस पर कई लोगों ने नाराजगी जताई थी। कॉन्ट्रोवर्सी बढ़ने पर रणवीर सिंह ने माफी भी मांग ली थी। रणवीर ने लिखा था, 'मेरी मंशा बस फिल्म में ऋषभ के बेहतरीन परफॉर्मेंस को दर्शाने की थी। एक एक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि उस सीन को करने में कितनी मेहनत लगी होगी, इसके लिए मैं उनकी तारीफ करता हूं। मेरे मन में हर संस्कृति, परंपरा और आस्था के लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहा है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो दिल से माफी चाहता हूं।' एक यूजर ने ये भी लिखा है कि देव वाकई में नाराज हैं तभी तो

बॉक्स ऑफिस पर छाई है धुरंधर

रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर इंडिया और वर्ल्डवाइड बंपर बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है। 16 दिसंबर तक इसका कलेक्शन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ग्रॉस कमाी 446 करोड़ रुपये के आसपास है।

काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं।
ranveer singh

