धुरंधर की सक्सेस नहीं, इस बड़ी वजह से रणवीर सिंह ने छोड़ी फरहान अख्तर की डॉन 3

संक्षेप:

डॉन 3 फिल्म की अनाउंसमेंट हुए काफी समय हो गया था, लेकिन अभी तक फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन हाल ही में खबर आई कि रणवीर सिंह अब फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे जिससे फैंस को बड़ा झटका लगा है।

Dec 25, 2025 06:29 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह के डॉन 3 से बाहर होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। काफी समय से इस फिल्म का इंतजार हो रहा था और रणवीर को इस किरदार में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि रणवीर इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। पहले कहा जा रहा था कि धुरंधर की सक्सेस के बाद रणवीर ने ऐसा फैसला लिया है, लेकिन अब नया अपडेट आ रहा है।

क्या है नया अपडेट

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के आस-पास जो परिस्थितियां हैं उन्हें मिसअंडरस्टुड किया जा रहा है। यह एक अलग स्टोरी है। रितेश सिद्धवाणी और फरहान अख्तर ने डॉन 3 तब रणवीर को ऑफर की जब उनकी 3 लगातार फिल्में फ्लॉप जा रही थीं। दोनों तब भी रणवीर के साथ खड़े रहे जब उनकी संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म बैजू बावरा भी बंद हो गई।

फरहान ने रणवीर पर दिखाया था भरोसा

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि डॉन 3 हॉटेस्ट फ्रेंचाइजी है और रणवीर का इस फिल्म में होना है कि उन्हें ना सिर्फ शाहरुख बल्कि अमिताभ बच्चन के किरदार के लेवल का काम करना है। यह किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम रोल है। रणवीर को लेकर फरहान के विश्वास को लेकर कहा गया कि फरहान ही एक ऐसे फिल्ममेकर हैं जिन्होंने रणवीर पर तब भरोसा जताया जब बाकी लोग पीछे हट रहे थे। यह तब का समय है जब धुरंधर भी रिलीज नहीं हुई थी।

धुरंधर की सक्सेस का कोई लेना-देना नहीं

आगे यह क्लीयर किया गया है कि रणवीर के फिल्म से बाहर होने का धुरंधर की सक्सेस से कोई लेना-देना नहीं है। यह सिर्फ मेकर्स के साथ किसी डिसअग्रीमेंट्स की वजह से हुआ है।

वैसे बता दें कि अभी तक ना तो रणवीर और ना ही मेकर्स ने इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इससे पहले कियारा आडवाणी के प्रोजेक्ट से बाहर होने की खबर आई थी बेबी होने के बाद जिसके बाद कहा गया कि कृति सेनन फिल्म का हिस्सा होंगी।

