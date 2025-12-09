Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडranveer singh dhurandhar when and where to watch on OTT platform
जानिए OTT पर कहां देख सकेंगे रणवीर सिंह की धुरंधर, करोड़ों में बेचे गए फिल्म के राइट्स

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की OTT रिलीज को लेकर जानकारी सामने आई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। आने वाले दिनों में कमाई डबल होने की उम्मीद है। अक्षय खन्ना की परफॉरमेंस से ऑडियंस खुश हुई है।

Dec 09, 2025 06:20 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर रिलीज होते ही साल की सबसे शानदार फिल्मों में शामिल हो गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। सिर्फ चार दिनों में 117 करोड़ की कमाई ने ये बता दिया है कि धुरंधर लंबी चलेगी। फिल्म में रणवीर के अलावा अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत के किरदार में सब पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। थिएटर में हंगामा कर रही इस फिल्म की OTT रिलीज के बारे में जानकारी सामने आई है। ऑडियंस अगर OTT प्लेटफार्म पर देखने का इंतजार कर रही है तो ये खबर उनके लिए खास है।

नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेटफ्लिक्स ने फिल्म के राइट्स 130 करोड़ में खरीदें हैं। ये इस साल की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। साथ ही रणवीर के करियर के लिए खास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म धुरंधर के स्ट्रीमिंग राइट्स 130 करोड़ में खरीदे हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों शामिल है। यानी हर पार्ट के लिए 65 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रणवीर के करियर की ये सबसे बड़ी OTT डील है। यानी ये फिल्म अगले कुछ महीनों में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। आमतौर पर फिल्में थिएटर रिलीज के 6 से 8 हफ्तों बाद OTT पर आ जाती है। ऐसे में फिल्म धुरंधर जनवरी तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि, OTT रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

फिल्म की कहानी और कास्ट

बता दें, 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर एक जासूस की कहानी है जो पाकिस्तान के लियारी गैंग्स में अपनी पहचान बनाता है। फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है जो बाकी एक्टर्स पर भारी पड़ गया है। आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और संजय द्त्त जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को उरी बनाने वाले आदित्य धर ने डायरेक्ट की है। फिल्म ने अभी तक 140 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

