रणवीर की धुरंधर में ये 6 सुपरस्टार्स होंगे आमने-सामने, 2 पार्ट्स में होगी रिलीज

रणवीर की धुरंधर में ये 6 सुपरस्टार्स होंगे आमने-सामने, 2 पार्ट्स में होगी रिलीज

संक्षेप: Dhurandhar: आइए आपको बताते हैं कि रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ में कौन-कौन है? ये फिल्म कब रिलीज होगी? इस फिल्म के कितने पार्ट्स हैं और इसे किसने डायरेक्ट किया है?

Tue, 18 Nov 2025 03:18 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म काे यामी गौतम के पति आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। रणवीर सिंह के अलावा इस फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन में नजर आने वाले हैं। रिलीज डेट की बात करें तो ये फिल्म 5 दिसंबर के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

कौन निभा रहा है किसका किरदार?

फिल्म की कहानी भारत-पाकिस्तान की लड़ाई पर आधारित है। ट्रेलर में मुताबिक, अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का किरदार निभाया है। आर. माधवन ने अजॉय सन्याल नामक भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर, अक्षय खन्ना ने विलेन 'रेहमान डकैत' और संजय दत्त ने 'चौधरी असलम' का रोल प्ले किया है।

दो पार्ट्स में रिलीज होगी फिल्म

फिल्म में धुआंधार एक्शन, बेमिसाल डायलॉग्स और कमाल के सीन्स देखने को मिलेंगे। मेकर्स ने बताया है कि ‘धुरंधर’ दो पार्ट्स में रिलीज की जाएगी। पहला पार्ट 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक होगा और लगभग 3 घंटे 5 मिनट का होगा। वहीं दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज हो सकता है।

ranveer singh

