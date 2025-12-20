धुरंधर के इस सीन पर खूब लगे ठहाके, फिल्म की स्क्रिप्ट में नहीं था यह डायलॉग, सेट पर सोचा गया

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanveer Singh Dhurandhar this Scene was Completely Improvised on the Set
संक्षेप:

रणवीर सिंह और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी फिल्म 'धुरंधर' के कई ऐसे डायलॉग हैं जिन्हें सेट पर ही इंप्रोवाइज किया गया था। ऐसा ही एक डायलॉग है इस सीन का, जिसे थिएटर में काफी तारीफें मिली थीं।

Dec 20, 2025 05:43 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल दिखा रही है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। बॉलीवुड को साल 2025 की एक दमदार अलविदा दिला रही इस फिल्म में कई चीजें जहां बहुत सटीक प्लानिंग के साथ की गई हैं, वहीं कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें प्लान नहीं किया गया, बस यूं ही शूटिंग के दौरान अचानक किसी को कुछ सूझा और जब टेक लिया गया तो बात बन गई। इसी तरह का एक सीन है जब रणवीर सिंह अपनी गैंग के साथ बाबू डकैत को दबोचने निकलते हैं।

फिल्म में लोगों को खूब भाया था वो सीन

हमजा अली मजारी जब बाबू डकैत को दबोचने का प्लान बनाते हैं, तो पूरी टोली उनके प्लान को फॉलो करती है। हमजा एक खास वक्त चुनते हैं और पूरी टोली के साथ उस दिन ल्यारी की गलियों में बाबू डकैत की गैंग को खत्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बीच एक अजीब और फनी सिचुएशन तब बन जाती है जब डोंगा रास्ता समझाते हुए इमरान का नाम ले देता है। पूछने पर पता चलता है कि वो इमरान खान की बात कर रहे हैं।

स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था वो मजेदार सीन

वही इमरान खान को पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान रह चुके हैं और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे। फिल्म में डोंगा का किरदार निभा चुके एक्टर नवीन कौशिक ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया, "हुआ यह कि हम उसे बैन्कॉक में शूट कर रहे थे। उन्होंने बैन्कॉक में गाड़ियां मंगवाई हुई थीं, और वहां पर जो आर्ट डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे पोस्टर वगैरह बनाए और फिर थोड़ी देर बार आदित्य सर आए और कहा- यार प्रवीन। वो ऑटो देख रहा है? उस पर वो फोटो देख रहा है? जब तुझे बताना होगा ना कौन से ऑटो में, तो नाम ले दे।"

को-एक्टर्स को भी हो गया था कनफ्यूजन

"तो मैंने वही किया कि अजहर भाई, इमरान खान का ऑटो। दानिश भी एक सेकंड को चकरा गया था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मैं यह कह दूंगा।" तो इस तरह यह सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था बल्कि पूरी तरह इंप्रोवाइज किया गया कि बाबू डकैत की तलाश करने के दौरान रास्ता समझाते हुए डोंगा इमरान खान का नाम लेगा और फिर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आएगा जब आखिर में रहमान डकैत खुद अपने बाप का मर्डर करने के लिए पहुंचेगा और फिर उसे बहुत कसाईनुमा मौत देगा।

