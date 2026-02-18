रणवीर सिंह की धुरंधर के नाम एक और रिकॉर्ड, 75 दिनों से भी रहा है ये काम
रणवीर सिंह की धुरंधर ने नया रिकॉर्ड बनाया लिया है। फिल्म 75 दिनों से थिएटर पर चल रही है। इन 75 दिनों में धुरंधर ने इतनी कमाई की है जहां तक पहुंचना किसी दूसरी हिंदी फिल्म के लिए मुश्किल होने वाला है।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज के दो महीनों बाद भी खबरों में बनी हुई है। फिल्म के किरदार और कहानी की बात हो रही है। नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। अब फिल्म ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। धुरंधर पिछले 75 दिनों से लगातार बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। 75 दिनों तक सिनेमा हॉल में टिके रहना किसी भी फिल्म के लिए बड़ा रिकॉर्ड है। मेकर्स ने खुद फिल्म का एक नया पोस्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है।
धुरंधर के 75 दिन
धुरंधर को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जियो स्टूडियो ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'सिनेमा में घातक के 75 दिन पूरे होने का जश्न, धुरंधर की एनर्जी और आपका घातक प्यार से आगे बढ़ रहे हैं’।
फिल्म की अब तक की कमाई
5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर गई है। फिल्म ने थिएटर रिलीज के बाद 838 करोड़ का मोटा कलेक्शन किया। ये पहली हिंदी फिल्म बनी जिसने 800 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। फिल्म जवान, पुष्पा 2 को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। इसके अलावा इस फिल्म ने कई और रिकॉर्ड बनाए हैं जहां तक किसी दूसरी फिल्म का पहुंच पाना मुश्किल है।
धुरंधर की कहानी ने छोड़ी छाप
धुरंधर में रणवीर सिंह अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स ने अहम किरदार निभाया। फिल्म की कास्ट, म्यूजिक, कहानी को जबरदस्त रिएक्शन मिला। इस फिल्म में पाकिस्तान के पॉलिटिक्स और कुछ किरदारों को दिखाया गया है। फिल्म में कंधार प्लेन हाईजैक, 26/11, संसद पर हमला जैसे मुद्दे दिखाए हैं। थिएटर पर धमाका करने के बाद अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर छाई हुई है और टॉप 10 में ट्रेंड कर रही है।
धुरंधर 2 का इंतजार
धुरंधर के बाद अब धुरंधर 2 का इंतजार हो रहा है। फिल्म के आगे की कहानी दूसरे पार्ट में दिखाई जाएगी। इस दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा कि रहमान डकैत क मारने के बाद हमजा लियारी का नया नेता बनेगा। फिल्म के टीजर में एक्टर के किरदार की नई झलक भी दिखाई गई थी। हमजा को लियारी पर राज करते हुए देखा जा सकता है। इस दूसरे पार्ट में हमजा की असली जिंदगी का भी खुलासा होगा। साथ ही कई नए गाने शूट किए गए हैं। यामी गौतम के कैमियो की भी खबर है।
बता दें, धुरंधर 2 19 मार्च ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। इस दिन यश की टॉक्सिक के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश होता दिखेगा। फिल्मों का इंतजार हो रहा है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।