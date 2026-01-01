रणवीर सिंह की धुरंधर नए साल पर दोबारा हुई रिलीज, फिल्म में हुए बदलाव

संक्षेप: बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही रणवीर सिंह की धुरंधर का आज यानी 1 जनवरी को नया वर्जन रिलीज किया गया है। इस नए वर्जन में धुरंधर में कुछ बदलाव किए हैं। आइए जानते हैं रणवीर की धुरंधर में क्या हुए बदलाव।

साल 2025 में रणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। फिल्म ने बहुत सी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 1,100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब नए साल पर इस फिल्म को नए अंदाज में रिलीज किया गया है। नए साल पर फिल्म का रिवाइज्ड वर्जन रिलीज किया गया है। इस वर्जन में कुछ बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

फिल्म का नया वर्जन रिलीज बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2025 को देशभर के सिनेमाघरों को फिल्म डिस्ट्रब्यूटर्स की तरफ से कहा गया कि उन्हें फिल्म के डिजिटल सिनेमा पैकेज को रिप्लेस करना होगा। दरअसल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म में कुछ बदलाव बताए गए। उन्हीं बदलाव को ध्यान में रखते हुए फिल्म का नया वर्जन रिलीज किया गया है।

धुरंधर में हुए तीन बदलाव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक, इस नए वर्जन में मेकर्स ने दो शब्दों को म्यूट किया है और एक डायलोग में बदलाव किया है। इस नए वर्जन में जो एक शब्द फिल्म से हटाया गया है वो है बलोच। कहा जा रहा है कि इन बदलाव से फिल्म की कहानी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है।