रणवीर सिंह की धुरंधर को मिला प्रोपेगेंडा का टैग, मुकेश छाबड़ा बोले- मैं बस एक्टर्स को लेकर चिंतित...

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को कई लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। अब इस बारे में फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बात की है। उन्होंने कहा कि वो सिनेमा को सिनेमा की तरह से देखते हैं।

आदित्य धर की स्पाई फिल्म धुरंधर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बड़ी संख्या में इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने को लेकर फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बता की है। उन्होंने कहा कि वो सिनेमा को बस सिनेमा की तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बस कास्टिंग को लेकर चिंता करते हैं।

मुकेश बोले- मुझे काम करना पसंद है फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट से खास बातचती में मुकेश से पूछा गया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। इस बारे में उन्हें क्या कहना है? मुकेश ने कहा, "मुझे काम करना पसंद है, मुझे सिनेमा पसंद है। मैं बहुत ज्यादा राय लेकर काम नहीं करता हूं। जब मुझे कोई फिल्म पसंद आती है, और मुझे एक वर्ल्ड(कास्टिंग) बनाना है, मैं वो करूंगा। मैं हर तरह की फिल्में करूंगा; मैं चिल्लर पार्टी जैसी बच्चों के लिए फिल्म करूंगा, और मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में भी करूंगा।"

'सिनेमा को सिनेमा की तरह देखता हूं' मुकेश ने आगे कहा, “मुझे एक्टर्स को कास्ट करना पसंद है और दुनिया बनाना पसंद है। मैं सिनेमा को सिनेमा की तरह देखता हूं। मैं बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं। जो भी कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनको दूसरे लोग जवाब दे रहे हैं। तो वैसा होता रहेगा। मैं बस एक्टर्स को लेकर चिंतित होता हूं, और डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैं किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता हूं।”