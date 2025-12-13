Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRanveer Singh Dhurandhar Propaganda Film Casting Director Mukesh Chhabra Reacts says I am only worried about the actors
रणवीर सिंह की धुरंधर को मिला प्रोपेगेंडा का टैग, मुकेश छाबड़ा बोले- मैं बस एक्टर्स को लेकर चिंतित...

रणवीर सिंह की धुरंधर को मिला प्रोपेगेंडा का टैग, मुकेश छाबड़ा बोले- मैं बस एक्टर्स को लेकर चिंतित...

संक्षेप:

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को कई लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। अब इस बारे में फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बात की है। उन्होंने कहा कि वो सिनेमा को सिनेमा की तरह से देखते हैं। 

Dec 13, 2025 01:39 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

आदित्य धर की स्पाई फिल्म धुरंधर इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सोशल मीडिया पर लोग बड़ी संख्या में इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। धुरंधर को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने को लेकर फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बता की है। उन्होंने कहा कि वो सिनेमा को बस सिनेमा की तरह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि वो बस कास्टिंग को लेकर चिंता करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुकेश बोले- मुझे काम करना पसंद है

फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट से खास बातचती में मुकेश से पूछा गया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। इस बारे में उन्हें क्या कहना है? मुकेश ने कहा, "मुझे काम करना पसंद है, मुझे सिनेमा पसंद है। मैं बहुत ज्यादा राय लेकर काम नहीं करता हूं। जब मुझे कोई फिल्म पसंद आती है, और मुझे एक वर्ल्ड(कास्टिंग) बनाना है, मैं वो करूंगा। मैं हर तरह की फिल्में करूंगा; मैं चिल्लर पार्टी जैसी बच्चों के लिए फिल्म करूंगा, और मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में भी करूंगा।"

read moreये भी पढ़ें:
क्या है धुरंधर का रेड स्क्रीन सीन? 26/11 हमले से जुड़े तार, हॉल में था सन्नाटा

'सिनेमा को सिनेमा की तरह देखता हूं'

मुकेश ने आगे कहा, “मुझे एक्टर्स को कास्ट करना पसंद है और दुनिया बनाना पसंद है। मैं सिनेमा को सिनेमा की तरह देखता हूं। मैं बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता हूं। जो भी कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, उनको दूसरे लोग जवाब दे रहे हैं। तो वैसा होता रहेगा। मैं बस एक्टर्स को लेकर चिंतित होता हूं, और डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैं किसी और चीज के बारे में सोचना नहीं चाहता हूं।”

read moreये भी पढ़ें:
सुन रहे हैं लेकिन गा नहीं पा रहे धुरंधर का य Fa9la? यहां देखें हिंदी लिरिक्स

फिल्म की कास्ट

इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो फिल्म में रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, आर माधवन, गौरव गेरा. अक्षय खन्ना और सौम्या टंडन जैसे किरदार नजर आए हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।