क्या धुरंधर और उरी में होगा कनेक्शन, पार्ट 2 में हो जाएगी रणवीर के किरदार की मौत?
Dhurandhar Part 2: रणवीर सिंह की धुरंधर का आदित्य धर की उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक से कनेक्शन देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चा क्यों हो रही है।
रणवीर सिंह की धुरंधर को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी रणवीर सिंह की धुरंधर की चर्चा हो रही है। फैंस फिल्म को लेकर अपनी-अपनी थ्योरी दे रहे हैं। अब ऐसी ही एक फैन थ्योरी चल रही है कि धुरंधर पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार की मौत हो जाएगी और रणवीर सिंह की इस फिल्म का कनेक्शन आदित्य धर की फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से होगा।
उरी और धुरंधर में कनेक्शन?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वायरल सीन उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का है। ये वो सीन है जब विकी कौशल का किरदार विहान भारतीय वायु सेना की पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट सीरत कौर से मिलता है। सीरत का किरदार निभाने वाली कीर्ति कुल्हारी अपने पति का नाम बताती हैं। सीरत बताती हैं कि उनके पति का नाम जसकीरत सिंह रंगी था जो शहीद हो गए थे।
क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स
इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा- धुरंधर में रणवीर सिंह के किरदार का नाम जसकीरत सिंह रंगी है। और उरी और धुरंधर में लिंक है। ये क्लिप देखो। इस पोस्ट पर एक दूसरे यूजर ने लिखा- मुझे नहीं लगता है कि कोई कनेक्शन होगा क्योंकि धुरंधर और उरी का टाइमलाइन बहुत अलग है। एक ने लिखा कि कुछ भी हो सकता है। मैं भी जब फिल्म देख रहा था तो मुझे भी उरी का वो सीन याद आया था नाम सुनकर। क्या होगा अगर फिल्म सच में कनेक्ट होगी। एक ने लिखा कि अगर दोनों में कनेक्शन है तो मतलब धुरंधर 2 में रणवीर के किरदार की मौत हो जाएगी?
एक ने लिखा कि फिल्म में आर माधवन का किरदार कहता है कि ऑपरेशन धुरंधर के लिए उन लोगों को लिया गया है जो क्रिमिनल हैं जिन्हें फांसी या उम्रकैद की सजा है। तो उरी और धुरंधर में कनेक्शन कैसे हो सकता है। एक ने लिखा कि हो सकता है आदित्य को वो नाम पसंद हो। इसलिए उन्होंने दोनों फिल्म में ये नाम इस्तेमाल किया।
फिल्म में नजर आए ये कलाकार
धुरंधर की बात करें तो फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए हैं। सोशल मीडिया पर फिल्म की कहानी, एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ हो रही है।
