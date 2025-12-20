थिएटर के बाद अब ओटीटी पर 'धुरंधर' ने रचा इतिहास, इस मामले में 'पुष्पा 2' को भी छोड़ा पीछे!

संक्षेप: 'धुरंधर' के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे दिग्गज अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह पाकिस्तान में मौजूद एक आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के बारे में है।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म की फिल्म 'धुरंधर' को लेकर काफी बज बना हुआ है। 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। ये फिल्म रिलीज के दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है। ये फिल्म हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस के भी शानदार रिव्यू मिले हैं। 'धुरंधर' ने भारत में 483.00 की कमाई कर ली है। वहीं, वर्ल्डवाइड से 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। थिएटर के बाद अब OTT पर भी 'धुरंधर' ने इतिहास रच दिया और एक नया रिकॉर्ड बना दिया।

ओटीटी पर 'पुष्पा 2' को पछाड़ 'धुरंधर' निकली आगे दरअसल, हाल ही में रवि चौधरी के अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उसके मुताबिक धुरंधर के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स को बेच दिए गए हैं। इस पोस्ट के अनुसार, 'धुरंधर' ने अपने नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग राइट्स 285 करोड़ में बेचकर एक नया OTT मील का पत्थर स्थापित किया है, जिससे यह किसी हिंदी फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी नेटफ्लिक्स डील बन गई है। यही नहीं, इसने कथित तौर पर इसने 'पुष्पा 2' ने कथित तौर पर अपने OTT राइट्स नेटफ्लिक्स को लगभग 275 करोड़ में बेचा था, जिसे उस समय एक रिकॉर्ड माना गया। लेकिन अब, धुरंधर ने उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया है और नेटफ्लिक्स पर एक नया ऑल-टाइम OTT रिकॉर्ड बनाया है।