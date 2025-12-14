रणवीर सिंह की धुरंधर का 2014 में आए वीडियो गेम से है कनेक्शन, एक्शन या किरदार नहीं बल्कि...
रणवीर सिंह की धुरंधर इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस, गानों और किरदारों की एक्टिंग की हर कोई बात कर रहा है। पर क्या आप जानते हैं रणवीर सिंह की धुरंधर का कनेक्शन 2014 में आए एक वीडियो गेम से है?
आदित्य धर की स्पाई एक्शन ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। कमाई के मामले में इस फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर सोशल मीडिया पर भी छाई हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह की धुरंधर का कनेक्शन साल 2014 में आए एक वीडियो गेम से है। आज हम आपको उसी कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। यह कनेक्शन फिल्म के म्यूजिक से जुड़ा हुआ है।
फिल्म के गाने से वीडियो गेम का कनेक्शन
रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म में एक पंजाबी लोकगीत जोगी सुनाई पड़ता है। इस ट्रैक को म्यूजिक के दिग्गज मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने रिकॉर्ड किया था। बाद में, इस गाने का रीमिक्स एक पंजाबी एमसी ने किया और गाने का क्लब वर्जन लोगों के सामने आया।
2014 में आया था गेम
टाइम्स नाउ की मानें तो ये है कि गाने का वही सेम वर्जन साल 2014 में आए वीडियो गेम फार क्राई 4 में भी इस्तेमाल हुआ था। ये गाना एक कल्ट क्लासिक गाना माना जाता है। दो दशक बाद भी ये गाना दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर है।
जोगी गाने के जानकारी
धुरंधर में जोगी को म्यूजिक शाश्वत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने दिया है। वहीं, इस गाने में हनुमान काइंड का रैप सुनाई पड़ता है। इसके अलावा जैस्मिन सैंडलस ने भी इस गाने को आवाज दी है। गाने के लिरिक्स अगर आपको समझ नहीं हैं तो हम आपको गाने के लिरिक्स बता रहे हैं-
यू आर नॉट रेडी फॉर दिस
ना दे दिल परदेसी नू,
तैनू नित दा रोना पई जाऊंगा
ना दे दिल परदेसी नू,
तैनू नित दा रोना पई जाऊंगा
नाल रांझे ते जोगी दे,
तैनू जोगन होना पई जाऊंगा
मैं इश्क दे अल्लियां जख्मा दे,
खुद हस-हस के मुंह सी लांगी
जे यार मेरा मैनू जहर,
जहर, जहर, जहर..
गेट रेडी, धुरंधर
आयम अ किंग, बट आयम फार फ्रॉम अ सेंट
दे कॉल मी अ बैड मैन,
दैट्स अ फकिंग गुड थिंग
धुरंधर
मामा सेड, "स्विंग बैक
व्हेन अनदर मैन स्विंग्स"
सो, आय मेक माय मामा प्राउड
ऐंड आय मेक द हिट्स रेन
धुरंधर
फादर, फॉर्गिव मी,
आय कांट फॉर्गिव देम
यू नो माय हिस्ट्री,
नो व्हाट आय डिड देन
(धुरंधर)
ऐंड व्हाट आय डू नाउ,
अ होल लॉट वर्स
हेवी इज द हेड,
इट्स अ ब्लेसिंग ऐंड अ कर्स
ना दे दिल परदेसी नू,
तैनू नित दा रोना पई जाऊगा
नाल रांझे ते जोगी दे,
तैनू जोगन होना पई जाऊंगा
मैं इश्क दे अल्लियां जख्मा दे,
खुद हस-हस के मुंह सी लांगी
जे यार मेरा मैनू ज़हर,
जहर, जहर, जहर..
धुरंधर, धुरंधर
ना दे दिल परदेसी नू,
तैनू नित दा रोना पई जाऊंगा
नाल रांझे ते जोगी दे,
तैनू जोगन होना पई जाऊंगा
मैं इश्क दे अल्लियां जख्मा दे,
खुद हस-हस के मुंह सी लांगी
जे यार मेरा मैनू ज़हर,
जहर, जहर, जहर..
धुरंधर, धुरंधर
ना दे दिल.., ना दे दिल..
ना दे.., ना दे.., धुरंधर
टर्न इट अप
वन ऐंड ओनली,
कॉलिन' आउट ऑल द फोनीज
गोट ऑफ 'एम ऑल (धुरंधर)
हीज इनविन्सिबल, हीज अनटचेबल
हीज सीन इट ऑल (धुरंधर)
वन ऐंड ओनली,
कॉलिन' आउट ऑल द फोनीज
गोट ऑफ 'एम ऑल (धुरंधर)
हीज इनविन्सिबल, हीज अनटचेबल
हीज सीन इट ऑल
आयम अ किंग,
बट आयम फार फ्रॉम अ सेंट
दे कॉल मी अ बैड मैन,
दैट्स अ गुड, गुड थिंग
मामा सेड, "स्विंग बैक
व्हेन अनदर मैन स्विंग्स"
सो, आय मेक माय मामा प्राउड
ऐंड आय मेक द हिट्स रेन
हेवी इज द हेड,
हेवी इज द हेड
हेवी इज़ द हेड,
इट्स अ ब्लेसिंग ऐंड अ कर्स
हेवी इज द हेड,
हेवी इज द हेड
हेवी इज द हेड,
आइमा मेक इट वर्स
हेवी इज द हेड,
हेवी इज द हेड
हेवी इज द हेड,
हिट 'एम वेयर इट हर्ट्स
धुरंधर
