Dhurandhar First Review: रणवीर की फिल्म को बताया बेस्ट परफॉरमेंस, बेहतरीन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस

संक्षेप: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर की रिलीज से पहले पहला रिव्यू सामने आ गया है। फिल्म आदित्य धर ने डायरेक्ट की है। कल रिलीज हो रही है। फिल्म का पहला रिव्यू पढ़ने के बाद आप ये फिल्म जरूर देखने का प्लान करने वाले हैं।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस समय की सबसे चर्चित फिल्म बनी हुई है। फिल्म के धमाकेदार ट्रेलर ने ऑडियंस पर गहरी छाप छोड़ दी है। ऐसा माना जा रहा है इस शुकवार ये फिल्म जबरदस्त ओपनिंग करने के लिए तैयार है। एडवांस टिकट बुकिंग ने पहले ही अच्छी कमाई कर ली है। अब इस बीच फिल्म के इंतजार में बैठी ऑडियंस के लिए फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फिल्म की स्क्रीनिंग देखने वाले कुछ लोगों ने अपना पहला रिव्यू शेयर करते हुए इसे शानदार बताया है।

धुरंधर फर्स्ट रिव्यू यूजर्स ने X पर फर्स्ट रिव्यू शेयर करते हुए इस फिल्म को शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बताया है। वहीं एक अन्य यूजर ने इसे हिंसक और देशभक्ति से भरी एक्शन ड्रामा फिल्म बताया है। एक यूजर ने लिखा, यह एक जबरदस्त देशभक्ति से भरपूर एक्शन ड्रामा है जो पहली ही झलक से जबरदस्त असर छोड़ती है। रणवीर सिंह मेजर मोहित के रूप में अपने अब तक के सबसे जबरदस्त परफॉरमेंस में से एक देते हैं, हर सीन में में दृढ़ता, भावना और सच्ची शक्ति लाते हैं।” एक अन्य यूजर ने लिखा, 'एक क्रूर सिनेमाई अनुभव जिसमें बहुत सारा खून खराबा है। इसमें सभी दिग्गज क्रूर विलेन एक साथ हैं।”