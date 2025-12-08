Dhurandhar Box Office: रणवीर की फिल्म ने पहले सोमवार को कमा डाले इतने, 4 दिन में 100 करोड़ पार

संक्षेप: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरधंर बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। फिल्म ने सिर्फ चार दिन के अंदर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वीक डेज में कमाई का ये आंकड़ा प्रभावित करने वाला है। धुरंधर के आगे धनुष की तेरे इश्क में पीछे रह गई है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। फिल्म ने रिलीज़ के पहले चार दिनों में ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऑडियंस के साथ क्रिटिक्स भी एक्टर की दमदार परफॉरमेंस, कहानी और डायरेक्शन से प्रभावित है। सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफें की जा रही है। ऐसे में वीकडेज में भी फिल्म कमाई कर रही है। धुरंधर की शुरुआती कमाई ने ये बता दिया है कि फिल्म सुपरहिट होने वाली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार की कमाई कमाई की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले सोमवार को खबर लिखने तक 14 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वीक डेज के हिसाब से ये अच्छा कलेक्शन माना जा सकता है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ने पहले दिन 28 करोड़, दुसरे दिन 32 करोड़, तीसरे दिन 43 करोड़ और अब चौथे दिन 14.7 करोड़ की कमाई के साथ कुल 117.7 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं।

फिल्म की कहानी और कास्ट