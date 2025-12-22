Dhurandhar Box Office: रुक गई रणवीर सिंह की धुरंधर की आंधी, आज कमाए अभी तक के सबसे कम रुपए

संक्षेप: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की कमाई की आंधी तीसरे सोमवार को रुक गई है। फिल्म ने रिलीज के बाद पहली बार इतनी कम रकम कमाई है। फिल्म इस हफ्ते 600 करोड़ तक पहुंच जाएगी। आगे का रास्ता मुश्किल होगा।

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर सामने आ रही है। धुरंधर ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और जासूसी पर बनी ये फिल्म ऑल टाइम बेस्ट 10 फिल्मों में शामिल हो गई है। इसके अलावा फिल्म ने अपने तीसरे वीकेंड पर ऐसा धमाका किया है जो आज तक कोई दूसरी फिल्म नहीं कर पाई। लेकन आज 18वें दिन यानी अपने तीसरे सोमवार को फिल्म की रफ्तार रुक गई है।

अभी तक की सबसे कम कमाई धुरंधर के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पहले हफ्ते में 207 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 254 करोड़ की जबरदस्त कमाई की है। तीसरे शनिवार को फलम में 34 करोड़ कमाए और रविवार को 38 करोड़ से ज्यादा। ये अभी तक किसी भी फिल्म का सबसे बड़ा कलेक्शन था जो तीसरे वीकेंड पर किया गया हो। लेकिन सोमवार को फिल्म की कमाई सबसे कम हो गई है। धुरंधर अभी तक वीक डेज में भी अच्छी कमाई कर रही थी। लेकिन ये पहला ऐसा दिन है जब फिल्म ने खबर लिखने तक सिर्फ 12 करोड़ कमाए हो। धुरंधर की कुल कमाई 567।86 करोड़ पहुंच गई। क्रिसमस वीकेंड का फिल्म को जबरदस्त फायदा होने वाला है। ऐसे में ये कलेक्शन 600 करोड़ पार पहुंचने वाला है।

स्टारकास्ट की परफॉरमेंस रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और एक जासूस हमजा की कहानी को दिखाया गया है। फिल्म में नेगेटिव किरदार में नजर आए अक्षय खन्ना अपने किरदार रहमान डकैत के लिए छा गए हैं। इसके अलावा ऑडियंस को राकेश बेदी, गौरव गेरा, संजय दत्त का काम पसंद आ रहा है। अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन की परफॉरमेंस भी शानदार रही।