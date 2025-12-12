धुरंधर की सक्सेस के बीच आई एक बुरी खबर, इन देश में बैन हुई रणवीर सिंह की फिल्म
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को एक तरफ जहां इतनी तारीफ मिल रही है, वहीं कुछ देश में फिल्म को बैन किया गया है और वहां मूवी रिलीज नहीं हुई है।
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर इन दिनों छाई हुई है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन लीड रोल में हैं। फिल्म को सोशल मीडिया पर भी काफी पसंद किया जा रहा है। लेकिन इस बीच फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर फिल्म को पसंद करने वाले लोगों को दुख होगा। फिल्म को गल्फ देशों में बैन कर दिया है।
कहां और क्यों नहीं हो रही फिल्म रिलीज
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, साउदी अरेबिया और यूएई में रिलीज नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म को इसलिए रिलीज नहीं किया जा रहा है यहां क्योंकि यह एंटी पाकिस्तान फिल्म है। इसके अलावा ऐसी फिल्में वहां सक्सेसफुल नहीं हो राई है। फिर भी धुरंधर ने एक कोशिश की, लेकिन इन सभी देशो ने फिल्म की थीम को अप्रूव नहीं किया है।
रिपोर्ट्स यह भी हैं कि धुरंधर ने ओवरसीज 4 दिन में 44.08 करोड़ की कमाई की है और अगर गल्फ देश में भी यह मूवी रिलीज होती तो फिल्म और अच्छी कमाई करती।
भारत में धुरंधर का कमाल
खैर भारत में फिल्म का धुरंधर कमाल जारी है। फिल्म ने गुरुवार को भी 27 करोड़ कमाए हैं जिसके बाद मूवी ने 7 दिन में टोटल 207 करोड़ की कमाई की है।
धुरंधर का सीक्वल भी आएगा
बता दें कि एक तरफ जहां धुरंधर को इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ फिल्म के सीक्वल को लेकर भी अपडेट आ चुका है। धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी।
आर माधवन जिनका पहले पार्ट में स्क्रीन स्पेस कम था, उनका कहना है कि अब दूसरे पार्ट में उनका स्क्रीन स्पेस ज्यादा होगा और उनके किरदार की महत्वपूर्णता दिखेगी। फिल्म में उनके और रणवीर सिंह के बॉन्ड को और फोकस के साथ दिखाया जाएगा।
