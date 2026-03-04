रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन की असली वजह ये रही, क्या इसलिए हो रही है देरी?
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर लॉन्च में देरी की वजह सामने आई है। बताया जा रहा है कि इन वजहों के चलते मेकर्स ने ट्रेलर की डेट पोस्टपोन कर दी। पहले होली के मौके पर ट्रेलर रिलीज किए जाने की खबर थी।
रणवीर सिंह की धुरंधर 2 इस महीने रिलीज होने वाली है। फैंस में एक्साइटमेंट है और फिल्म का इंतजार किया जा रहा है। हाल में फिल्म के ट्रेलर को लेकर खबर आई थी कि मेकर्स होली के मौके पर यानी 3 मार्च को ट्रेलर लॉन्च कर ऑडियंस को सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन बाद में ट्रेलर नहीं रिलीज किया गया। अब इसके पीछे का कारण सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन वजहों के चलते ट्रेलर लॉन्च को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है।
इसलिए नहीं रिलीज हुआ ट्रेलर?
बॉलीवुड हंगामा ने जानकारी दी थी कि धुरंधर 2 का ट्रेलर 3 मार्च को आने वाला है। लेकिन बाद में पोर्टल ने कारण देते हुए बताया कि आखिर ट्रेलर रिलीज डेट आगे क्यों बढ़ा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 3 मार्च को चंद्रग्रहण था। ग्रहण के दौरान किसी शुभ काम को करना अपशकुन माना जाता। इसलिए टीम ने ट्रेलर लॉन्च डेट आगे बढ़ा दी।
आदित्य धर नहीं है संतुष्ट?
ट्रेलर लॉन्च पर एक थ्योरी ये भी है कि आदित्य धर फाइनल कट से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते वो कोई भी प्रमोशनल मटेरियल रिलीज नहीं करते। ऐसा माना जा रहा है कि आदित्य अभी ट्रेलर से संतुष्ट नहीं हुए थे। इसलिए डेट को आगे बढ़ा दिया गया। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि ईरान और इजरायल के बीच चल रही टेंशन की वजह से ट्रेलर पोस्टपोन किया गया है।
एडवांस बुकिंग की जानकारी
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 का ट्रेलर लॉन्च इवेंट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर पर किया जा सकता है। इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मेकर्स धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग 2 हफ्ते पहले से शुरू करना चाहते हैं। मेकर्स को अंदाजा है कि एडवांस बुकिंग से उन्हें जबरदस्त फायदा होने हो सकता है। ऐसे में मेकर्स इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ट्रेलर के साथ एडवांस बुकिंग की जानकारी भी सामने आ जाएगी।
धुरंधर 2 का हो रहा है इंतजार
बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर 2 के लिए ऑडियंस में एक्साइटमेंट है। फिल्म का इंतजार हो रहा है। इस बार फिल्म में हमजा के बदले की कहानी दिखाई जाएगी। साथ ही ये भी कि वो जसकीरत कौन है। फिल्म लियारी की पॉलिटिक्स के साथ किरदारों को डिटेल में दिखाएगी। हाल में यामी गौतम ने बताया कि उन्होंने ये फिल्म देख ली है और वो बस शांत हो गई। उन्हें ये फिल्म इतनी शानदार लगी। धुरंधर 2 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
