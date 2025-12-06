धुरंधर 2 का होगा यश की टॉक्सिक से क्लैश? जानें कब रिलीज होगी रणवीर सिंह की फिल्म

संक्षेप: Dhurandhar 2 Release Date: रणवीर सिंह की धरंधर का पहला पार्ट सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। अब फैंस को फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार है। रणवीर की धुरंधर पार्ट 2 का क्लैश यश की टॉक्सिक से हो सकता है।

रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब पार्ट 1 की रिलीज के बाद फैंस को पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार है। रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। धुरंधर पार्ट 2 पहले पार्ट के तीन महीने बाद रिलीज होगी। इस फिल्म का यश की टॉक्सिक से बॉक्स ऑफिस क्लैश हो सकता है।

कब रिलीज होगी रणवीर की धुरंधर 2? धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज डेट धुरंधर के एंड क्रेडिट में बताई गई है। धुरंधर पार्ट 2 19 मार्च 2026 को रिलीज हो सकती है। इस रिलीज डेट का मतलब है कि रणवीर सिंह की धुरंधर का यश की टॉक्सिक से क्लैश हो सकता है।

टॉक्सिक से होगा रणवीर की धुरंधर का क्लैश कन्नड़ सुपरस्टार यश की टॉक्सिक को लेकर भी फैंस के बीच काफी चर्चा है। यश की टॉक्सिक भी 19 मार्च को ही रिलीज हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 2 और यश की टॉक्सिक का बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिलेगा। धुरंधर और टॉक्सिक दोनों ही दमदार एक्शन वाली फिल्में हैं।