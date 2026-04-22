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रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने शाहरुख खान की पठान को चटाई धूल, ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

Apr 22, 2026 04:04 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की रिलीज को काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। अब धुरंधर 2 ने नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है।

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने शाहरुख खान की पठान को चटाई धूल, ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम

धुरंधर 2 द रिवेंज की रिलीज को 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। इस फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड बना लिए हैं। इतना ही नहीं अब रिलीज के 34 दिन बाद भी फिल्म ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इतना ही नहीं इस नए रिकॉर्ड के साथ धुरंधर 2 ने शाहरुख खान की पठान तक को भी पछाड़ दिया है।

क्या रिकॉर्ड किया अपने नाम

धुरंधर 2 अब यूके यानी युनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इस फिल्म ने शाहरुख की मूवी पठान को पीछे छोड़ दिया है।

शाहरुख की मूवी को पछाड़ा

ट्रे़ड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने £4.388 मिलियन यैके में कमा लिए हैं। इससे पहले पठान ने वहां £4.380 मिलियन कमाए थे।

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वैसे ऐसे कहा जाता है कि यूके में शाहरुख खान की फिल्में काफी अच्छी कमाई करती हैं। लेकिन अगर धुरंधर 2 ने पठान को पछाड़ दिया है तो यह रणवीर सिंह के लिए बड़ी उपलब्धि है।

धुरंधर और धुरंधर 2 ने 3000 करोड़ कमाए

रणवीर सिंह की धुरंधर और धुरंधर 2 ने सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक 3000 करोड़ कमा लिए हैं। इसके साथ ही यह पहली इंडियन फिल्म सीरीज बन गई है इस अचीवमेंट को अपने नाम करने के लिए।

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इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी फिल्म

बता दें कि धुरंधर 2 अब ओटीटी पर आने वाली है। पहला पार्ट जहां नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था, लेकिन दूसरा पार्ट अब जियो हॉटस्टार पर आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील 150 करोड़ की हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म मई और जून में स्ट्रीम हो सकती है। वैसे आम तौर पर फिल्म रिलीज के 2-3 महीने में आ जाती है।

धुरंधर 2 की स्टोरी

फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म में रणवीर सिंह ने इंडियन स्पाई का किरदार निभाया है जो ल्यारी गैंग में शामिल होकर उनको ही खत्म करता है। फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और दानिश पंदौर हैं। आदित्य धर द्वारा डायरेक्टेड यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज हुई थी।

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इससे पहला पार्ट पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुआ था। पहले पार्ट में पूरी कास्ट वही थी बस उसमें अक्षय खन्ना थे और दिलचस्प बात यह है कि पहले पार्ट में अक्षय ने ही सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली थी। उनके लुक्स और डांस स्टेप्स ने सबका दिल जीत लिया था। यहां तक कि जब धुरंधर 2 रिलीज हुई तो कई ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया कि उन्होंने अक्षय को मिस किया है।

अब धुरंधर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने अब तक भारत में टोटल 1,119.29 करोड़ की कमाई कर ली है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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