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'पुष्पा 2' को पछाड़ तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बनीं 'धुरंधर 2', अब इन दो मूवीज पर गड़ाई नजर

Apr 19, 2026 08:32 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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 'धुरंधर: द रिवेंज' ने शनिवार को, एक अहम पड़ाव पार करते हुए दुनिया भर में कुल 1750 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। ऐसे अब ये 'धुरंधर: द रिवेंज' भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है।

'पुष्पा 2' को पछाड़ तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बनीं 'धुरंधर 2', अब इन दो मूवीज पर गड़ाई नजर

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इस वक्त गदर हर तरफ काट रही है। ये फिल्म पूरे देश में बवाल मचा रही है। फिल्म में रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग से ही किसी को हैरान किया। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म काफी शानदार कमाई कर रही है। ऐसे में 'धुरंधर: द रिवेंज' ने शनिवार को, एक अहम पड़ाव पार करते हुए दुनिया भर में कुल 1750 करोड़ रुपये की कमाई कर ली। ऐसे अब ये 'धुरंधर: द रिवेंज' भारत की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है। शनिवार को 'धुरंधर 2' ने साउथ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को पीछे कर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

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'धुरंधर 2' ने 'पुष्पा 2' को पछाड़ा

रविवार, 19 अप्रैल तक, 'धुरंधर 2' ने दुनिया भर में कुल 1750 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। इसमें भारत में 1111 करोड़ रुपये की नेट कमाई शामिल है, जो घरेलू बाजार में किसी भी भारतीय फिल्म की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई है। फिल्म ने विदेशों में भी 46 मिलियन की कमाई की है, जिससे यह विदेशों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल होने से बस थोड़ा ही पीछे रह गई है। 1750 करोड़ की कुल कमाई रणवीर सिंह की इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' को पछाड़ने के लिए काफी है, जिसने 2024 में रिलीज होने पर कुल 1742 करोड़ की कमाई की थी। 'धुरंधर 2' के उलट, 'पुष्पा 2' ने अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने देश में ही कमाया, और भारत में रिकॉर्ड ₹1234 करोड़ की नेट कमाई की। इसकी अंतरराष्ट्रीय कमाई 32 मिलियन थी।

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क्या इन दो फिल्मों को पछाड़ पाएगी 'धुरंधर 2'?

'धुरंधर 2' ने अब एसएस राजामौली की 'बाहुबली 2' पर अपनी नजरें जमा ली हैं, जो दुनिया भर में कुल 1788 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे नंबर पर है। 'धुरंधर 2' ने शनिवार को दुनिया भर में 6.70 करोड़ कमाए, और उम्मीद है कि रविवार को यह करीब 7 करोड़ और कमाएगी करेगी। इससे इसकी कुल ग्लोबल कमाई 1755 करोड़ हो जाएगी, जो 'बाहुबली 2' की कुल कमाई से सिर्फ 33 करोड़ रुपये कम है। उम्मीद है कि सोमवार को फिल्म की कमाई में भारी गिरावट आएगी, लेकिन इसके पास इतनी कमाई तो होगी ही कि यह कुछ हफ्तों में 'बाहुबली 2' की बराबरी कर ले। 'भूत बंगला' के रिलीज होने से 'धुरंधर 2' की कमाई पर असर पड़ा है, लेकिन अगले कुछ हफ्तों तक कोई और बड़ी फिल्म रिलीज न होने से इसे अपनी रफ्तार बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, उम्मीद नहीं है कि यह फिल्म जल्द ही किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी, जिससे यह सिनेमाघरों में बनी रहेगी।

1 दंगल2070 करोड़
2 बाहुबली 21788 करोड़
3 धुरंधर 21750 करोड़
4 पुष्पा 21742 करोड़
5 धुरंधर1307 करोड़
6 आरआरआर1301 करोड़
7 केजीएफ चैप्टर 21250 करोड़
8 जवान1160 करोड़
9 पठान1048 करोड़
10 कल्कि 2898 एडी1042 करोड़
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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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