Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कमा लिए इतने करोड़, बिकी इतनी टिकटें

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कमा लिए इतने करोड़, बिकी इतनी टिकटें
Dhurandhar: The Revenge advance booking: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग को लेकर ताजा कलेक्शन सामने आया है। आने वाले दिनों में फिल्म रिलीज से पहले कमाई का नया रिकॉर्ड बना सकती है।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 के ट्रेलर के बाद अब एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है, लेकिन 18 मार्च से पेड प्रीमियर शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन करीब 12 दिन पहले एडवांस बुकिंग से मेकर्स ने अभी से धांसू कमाई शुरू कर दी है। अब ताजा जानकारी की मानें तो फिल्म ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर 87 हजार से ज्यादा टिकट की बिक्री कर 8 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। ये फिल्म नया रिकॉर्ड बना सकती है। ( ये पेड प्रीमियर के लिए टिकट की बिक्री का आंकड़ा है।)
धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग
धुरंधर को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने बताया था कि जैसे ही पेड प्रीमियर एडवांस बुकिंग शुरू हुई उसके घंटे भर में 7.5 हजार से ज्यादा टिकट बेची जा चुकी थीं। वहीं Sacnilk के मुताबिक जैसे ही एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी उसके 2 घंटे के अंदर ही फिल्म ने दुनियाभर में 4 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। इसमें PVR, Inox और Cinepolis से 25 लाख रुपए की कमाई हुई। इन तीनों प्लेटफार्म पर 35 हजार टिकट बिके। आने वाले दिनों में फिल्म जबरदस्त कमाई कर सकती है।
एडवांस बुकिंग का बन सकता है नया रिकॉर्ड
धुरंधर के बाद ऑडियंस आगे की कहानी जानने के लिए इंतजार कर रही है। हाल में धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। माना जा रहा है ये फिल्म पिछली कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। फिल्म की एडवांस बुकिंग से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि धुरंधर 2 की ओपनिंग कैसी होने वाली है।
कहानी होगी जबरदस्त
बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर में पाकिस्तान के लियारी। पॉलिटिक्स, आतंकवाद और बदले की कहानी को दिखाया गया है। अब दूसरे पार्ट में बदले को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमजा के अतीत यानी जसकीरत सिंह रंगी की जर्नी को दिखाया जाएगा। लियारी में रहमान डकैत के मौत के बाद हमजा का राज दिखाया जाएगा। कहानी दिलचस्प होने वाली है।
धुरंधर की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ेगी फिल्म?
धुरंधर 2 के लिए कुछ नए सीन शूट किए गए हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एक्ट्रेस यामी गौतम ने भी कैमियो किया और एक स्पेशल सीन शूट किया गया है। वहीं एकाध नए चेहरे नजर आने वाले हैं। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है। यश की टॉक्सिक से बिजनेस पर असर पड़ सकता था। लेकिन अब रास्ता साफ है। पहले पार्ट ने देश में 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। वहीं वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन था। अब ये रिकॉर्ड धुरंधर 2 से टूटेगा या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।
