दीपिका ने पहना हिजाब, लोगों ने किया ट्रोल, बोले- इतनी शिद्दत से भारत को प्रमोट करते तो अच्छा लगता
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह नए एड में नजर आए हैं। उनका यह एड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह का अबू धाबी के लिए किया गया नया एड इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस विज्ञापन में दीपिका हिजाब में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का सम्मान करते हुए नजर आ रही हैं, जबकि रणवीर शेरवानी लुक में दिखाई दे रहे हैं। एड में दोनों ने अबू धाबी के इतिहास, संस्कृति और विरासत को सराहा है।
दीपिका के इस हिजाब लुक की तारीफ हो रही है। कुछ यूजर्स रणवीर-दीपिका की केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों कलाकार मिलकर जितना दूसरे देश का प्रचार कर रहे हैं उतना अगर भारत का करते तो ज्यादा अच्छा लगता।
कुछ ने दीपिका की 'माय चॉइस' वीडियो को याद करते हुए लिखा कि “अब हिजाब पहनकर वे पर्यटन को प्रमोट कर रही हैं, क्या हुआ उनके अपने ‘चॉइस’ वाले स्टैंड को?” वहीं कई यूजर्स बॉलीवुड पर ‘इस्लामिक ग्रूमिंग’ का आरोप लगा रहे हैं।
इस एड ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कुछ यूजर्स दीपिका की विविधता और संस्कारों के प्रति सम्मान की तारीफ कर रहा है तो कुछ यूजर्स भारत की संस्कृति को प्रमोट न करने पर निराश है। फिलहाल दीपिका और रणवीर दोनों ने इस ट्रोलिंग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।