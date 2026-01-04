धुरंधर की सफलता के बीच न्यूयॉर्क में दिखे रणवीर सिंह-दीपिका, NBA बास्केटबॉल गेम देखने पहुंचे
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर की सफलता के बीच पत्नी दीपिका के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। एक्टर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में बेटी दुआ नजर नहीं आई।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। एक्टर की जबरदस्त परफॉरमेंस को पसंद किया जा रहा है। फिल्म 800 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। इस सफलता के बीच रणवीर सिंह की तरफ से फिल्म को लेकर कोई खास रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन अब रणवीर का पहला वीडियो सामने आया है वो भी न्यूयॉर्क से। रणवीर धुरंधर की सफलता के बीच पत्नी दीपिका पादुकोण के साथ NBA बास्केटबॉल गेम एन्जॉय कर रहे हैं।
NBA बास्केटबॉल एन्जॉय कर रहे हैं दीपिका और रणवीर
सोशल मीडिया पर एक वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में दीपिका और रणवीर को न्यूयॉर्क में हो रहे NBA बास्केटबॉल गेम को एन्जॉय करते हुए देखा गया है। स्टार कपल ने फैंस के साथ तस्वीरें भी ली जो अब वायरल हो रही हैं। इस मौके पर बेटी दुआ कपल के साथ नहीं दिखी। ऐसा माना जा रहा है कि धुरंधर के बिजी शेड्यूल और अब जबरदस्त सक्सेस के बाद रणवीर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं। पिछला एक साल उनके लिए भारी था। वो लगातार धुरंधर के लिए शूटिंग कर रहे थे।
एक दूसरे के साथट्विनिंग करते दिखे एक्टर्स
तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दीपिका और रणवीर दोनों ने ब्लैक आउटफिट में एक दूसरे के साथ ट्विनिंग करते दिख रहे हैं। दीपिका ने ब्लैक ओवरसाइज लैदर जैकेट में हैं। उन्होंने इस लुक को ब्लू जींस, बूट्स के साथ पूरा किया है। वहीं रणवीर भी ब्लैक जैकेट में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों और वीडियोज को पसंद किया जा रहा है।
आने वाली फिल्में
वर्क फ्रंट की बात बात करें तो रणवीर इन दिनों धुरंधर के लिए खबरों में बने हुए हैं। आने वाले समय में धुरंधर 2 भी दस्तक देने वाली है। इसके अलावा रणवीर साउथ फिल्म के हिंदी रीमेक पर भी काम कर रहे थे। फिलहाल फिल्म से जुड़ा कोई अपडेट नहीं। वहीं दीपिका आने वाले दिनों में शाहरुख खान के साथ किंग में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म इसी साल थिएटर में रिलीज होगी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
