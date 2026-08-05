रणवीर सिंह ने विराट कोहली को पछाड़ा, रणबीर कपूर देश के वैल्यूबल सेलेब्रिटी की लिस्ट में सबसे पीछे
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। एक्टर भारत के सबसे वैल्यूबल सेलेब्रिटी बन की लिस्ट में विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। इस लिस्ट में रणबीर कपूर सबसे नीचे हैं।
रणवीर सिंह के लिए पिछला एक साल कई मायनों में खास रहा है। एक्टर की फिल्म धुरंधर ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दिलवाई तो वहीं निजी जिंदगी में भी वो फिर से पापा बनने वाले हैं। इसके अलावा एक और उपलब्धि उनके नाम दर्ज हुई है। क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सबसे वैल्यूबल सेलेब्रिटी की लिस्ट में रणवीर को दूसरा नंबर मिला है। इसलिए में उन्होंने दुनिया के सबसे मशहूर क्रिकेटर में से एक विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। शाहरुख खान इस लिस्ट में नंबर 1 पर।
रणवीर सिंह ने इस मामले में विराट कोहली को छोड़ा पीछे
क्रॉल की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान साल 2025 के सबसे वैल्यूबल सेलेब्रिटी ब्रांड बनकर सामने आए हैं। एक्टर 177.9 मिलियन अमेरिका डॉलर एस्टीमेटेड ब्रांड वैल्यू है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रणवीर सिंह हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 162.9 मिलियन अमेरिका डॉलर है। वहीं विराट कोहली, साल 2024 की लिस्ट में नंबर 1 पर थे। लेकिन नई रिपोर्ट में वो नंबर 3 पर पहुंच गए हैं। क्रिकेटर की ब्रांड वैल्यू 158.4 मिलियन अमेरिका डॉलर बताई गई है। सचिन तेंदुलकर ब्रांड वैल्यू 125.9 मिलियन अमेरिका डॉलर के साथ नंबर 4 और महेंद्र सिंह धोनी 115.3 मिलियन अमेरिका डॉलर के साथ नंबर 5 पर हैं।
आलिया भट्ट भी ब्रांड वैल्यू सेलेब्रिटी लिस्ट में शामिल
इस लिस्ट में आलिया भट्ट का नाम भी शामिल है। वो नंबर 6 पर बनी हुई हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 93.9 मिलियन अमेरिकन डॉलर, नंबर 7 89.2 मिलियन डॉलर के साथ नंबर 7 पर दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन नंबर 8 पर, अमिताभ बच्चन नंबर 9 और रणबीर कपूर, अक्षय कुमार नंबर 10 पर हैं। ये भारत के टॉप 11 एक्टर्स हैं जो इस लिस्ट में बने हुए हैं।
रणवीर सिंह प्रलय से करेंगे धमाका
बता दें, रणवीर सिंह का इस लिस्ट में अपनी जगह बनाना उनके करियर ग्राफ के लिए बड़ी बात है। एक्टर ने अपनी पिछली फिल्मों धुरंधर और धुरंधर 2 से बॉक्स ऑफिस के नंबर हिला दिए थे। अब एक्टर अपनी आने वाली फिल्मों में बिजी हो गए हैं। रणवीर इस समय प्रलय पर काम कर रहे हैं। । इस फिल्म में एक बार फिर उनका अलग अवतार नजर आएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रणवीर सिंह अगस्त से ही फिल्म की शूटिंग करने वाले थे। इस फिल्म पर एक्टर दो महीने तक काम करेंगे और फिर पत्नी दीपिका पादुकोण की दूसरी डिलीवरी के लिए पैटरनिटी ब्रेक लेंगे। ये ब्रेक जानवरी तक चलेगा। इसके बाद एक्टर फिर से शूटिंग पर लौटेंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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