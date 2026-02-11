शाहरुख आते तो… डॉन 3 कॉन्ट्रोवर्सी में फरहान को 40 करोड़ देने से बचने के लिए रणवीर सिंह का काउंटर
डॉन 3 के प्रोड्यूसर्स फिल्म छोड़ने पर रणवीर सिंह से 40 करोड़ का हर्जाना मांग रहे हैं। अब रणवीर ने उनकी बात को काउंटर करने के लिए संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा और शाहरुख खान का उदाहरण दिया है।
फरहान अख्तर का ड्रीम प्रोजेक्ट डॉन 3 गलत वजहों से सुर्खियों में हैं। 2023 में मूवी का टीजर आया था जिसमें रणवीर सिंह दिखाई दिए थे। उस समय शाहरुख खान के ना होने पर फिल्म चर्चा में थी। अब धुरंधर की बंपर सक्सेस के बाद खबर आई कि रणवीर सिंह ने फिल्म छोड़ दी है। इस बात से नाराज फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट ने उनसे 40 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शाहरुख खान अब यह मूवी कर सकते हैं। इस बीच खबर है कि रणवीर ने इसी बात को मुद्दा बनाकर फरहान और एक्सल एंटरटेनमेंट को दलील दी है कि इंडस्ट्री में एक्टर्स का आना-जाना चलता रहता था। उन्होंने संजय लीला भंसाली की मूवी बैजू बावरा और शाहरुख खान को उदाहरण के तौर पर लिया।
रणवीर बोले- नहीं बनता कोई पैसा
रणवीर के डॉन 3 से अलग होने की वजह क्रिएटिव डिफरेंसेज बताई जा रही है। फरहान अख्तर का दावा है कि फिल्म की तैयारी और प्री-प्रोडक्शन में करोड़ों रुपये खर्च हो चुके थे। इसी नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने रणवीर से 40 करोड़ रुपये की डिमांड की है। दूसरी ओर, रणवीर सिंह का कहना है कि वह इस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। दोनों पार्टीज के बीच इस मामले पर बातचीत चल रही है। जिसमें प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया दोनों पक्षों को सुन रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर का कहना है कि उन पर कोई पैसा नहीं बनता है क्योंकि किसी प्रोड्यूसर से पैसा नहीं लिया था।
रणवीर ने दिया बैजू बावरा का उदाहरण
करीबी सोर्स ने बताया, 'रणवीर ने बताया कि वह बैजू बावरा नाम की एक फिल्म में काम करने वाले थे। इसके डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे। उन्होंने चैलेंजिंग रोल के लिए एक साल तक तैयारी की। इसके लिए कई फिल्मों को ना कह दिया। संजय ने बैजू बावरा बंद कर दी फिर लव ऐंड वॉर पर काम करने लगे। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल हैं। रणवीर ने कहा कि उन्होंने एक साल तक जो तैयारी की थी उसका हर्जाना नहीं मिला। उन्होंने दलील दी कि ये तो उनके काम का नेचर ही है। कई बार फिल्में बंद हो जाती हैं और ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। किसी को हर्जाना नहीं दिया जाता।'
अगर शाहरुख आ जाते तो...
रणवीर इस मामले में शाहरुख खान वाली रूमर भी लेकर आए। जिसमें कहा जा रहा है कि शाहरुख खान को डॉन 3 के लिए अप्रोच किया जा रहा है। सोर्स ने बताया, 'रणवीर ने यह भी कहा कि खबरें थीं कि शाहरुख खान को डॉन 3 के लिए भी अप्रोच किया जा रहा था। अगर वह हां कर देते तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता वो भी बिना कम्पनसेशन दिए। इसलिए उन्हें लगता है कि प्रोड्यूसर्स को 40 करोड़ रुपये देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है।'
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो: काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2021 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह 2021 में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.Sc (बायोलॉजी) और जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़, ओटीटी सजेशंस और टीवी रियलिटी शोज कवरेज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और ऐनालिसिस
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
