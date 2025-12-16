Hindustan Hindi News
Dhurandhar Box Office: नहीं रुक रही धुरंधर की कमाई, सिर्फ 12 दिनों में 400 करोड़ पार, मंगलवार को कमाए इतने

संक्षेप:

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ के पार पहुंच गई है। फिल्म ने सिर्फ 12 दिनों में कमाई का ये आंकड़ा छू लिया है। कामकाजी दिनों में फिल्मों का चलना मुश्किल होता है लेकिन धुरंधर ने आज मंगलवार को भी धमाका कर दिया है।

Dec 16, 2025 10:11 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो रही है। साल के आखिर में रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई ने सभी को हैरान कर दिया है। वीकेंड पर फिल्में कमाई करती हैं लेकिन ये फिल्म तो कामकाजी दिनों में भी 30 करोड़ से अधिक बिजनेस कर रही है। फिल्म में लीड हीरो से ज्यादा जो तारीफें बटोर रहा है वो है अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत। फिल्म में वो विलेन है लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी परफॉरमेंस हीरो पर भारी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर एक्टर पर फिल्माया एंट्री सॉन्ग Fa9la डांस वायरल हो गया है। अब कमाई की बात करें तो फिल्म ने अपने दूसरे मंगलवार को धमाका कर दिया है। फिल्म 400 करोड़ पार पहुंच गई है।

धुरंधर की धमाकेदार कमाई

धुरंधर की कमाई की बात करें तो 250 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने पहले हफ्ते में 207 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। अब दूसरे हफ्ते में तो फिल्म बड़ा धमाका आकर रही है। शनिवार को 53 करोड़, रविवार लो 58 करोड़, सोमवार को 30 करोड़ से अधिक कमाई के बाद फिल्म ने आज मंगलवार को भी खबर लिखने तक 26 करोड़ से अधिक कमाई कर ली है। आज 12 वें दिन फिल्म 407 करोड़ पार कर चुकी है। फिल्म इस वीकेंड तक 600 करोड़ में एंट्री कर सकती है।

फिल्म की कहानी और कास्ट

बता दें, आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, संसद हमला, एरोप्लेन हाइजैक, जासूसी, देशभक्ति जैसे अहम मुद्दे दिखाए गए हैं। शुरुआत में कहा गया था कि फिल्म में रणवीर मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर ने ये साफ कर दिया कि फिल्म असली घटनाओं से इंस्पायर्ड है लेकिन किसी शख्स पर आधारित नहीं है। फिल्म में रणवीर और अक्षय खन्ना के अलावा अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, संजय दत्त, राकेश बेदी जैसे एक्टर्स नजर आए हैं।

