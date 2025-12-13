Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडranveer singh akshaye khanna Dhurandhar Box Office collecton day 9, 2nd saturday collection
Dhurandhar Box Office: 9वें दिन हुआ सबसे बड़ा धमाका, रणवीर की फिल्म ने कमा डाले इतने करोड़

Dhurandhar Box Office: 9वें दिन हुआ सबसे बड़ा धमाका, रणवीर की फिल्म ने कमा डाले इतने करोड़

संक्षेप:

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की फिल्म ने धुरंधर ने दूसरे शनिवार को अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। फिल्म ने आज अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है। अब रविवार को कमाई और भी जबरदस्त होने वाली है।

Dec 13, 2025 09:53 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर इस समय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका कर रही है। साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई रणवीर सिंह की ये फिल्म कमाई के साथ ऑडियंस की तारीफें भी बटोर रही है। सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना की एंट्री वीडियो वायरल हो गई है। फिल्म की कहानी और जानदार परफॉरमेंस की तारीफ हो रही है। इस बीच अगर आज शनिवार के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। दूसरे शनिवार को फिल्म ने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दूसरे शनिवार हुआ सबसे बड़ा धमाका

5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने आज दूसरे शनिवार को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है। आंकड़े की बात करें तो खबर लिखने तक फिल्म 44 करोड़ कमा चुकी है। फिल्म ने 28 करोड़ के साथ ओपनिंग की थी। पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 207.25 करोड़ जोड़ लिए थे। वहीं दूसरे शुक्रवार को 32.5 करोड़ और आज शनिवार को 44.6 करोड़ कमाए हैं। अब तक की कुल कमाई 283.81 करोड़ तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म दूसरे रविवार यानी कल 50 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिल्म दूसरे हफ्ते की शुरुआत में ही 300 करोड़ पार पहुंच जाएगी।

read moreये भी पढ़ें:
सलमान के ऑनस्क्रीन पिता राजीव का अमिताभ बच्चन के साथ है पारिवारिक रिश्ता
फिल्मों का एक ऐसा विलेन जिसने सलमान को दी टक्कर, ऐसा हुआ अंत
अक्षय की धुरंधर

फिल्म की कहानी और कास्ट

बता दें, धुरंधर में सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड फिल्म बताई गई है। फिल्म में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत वायरल हो चुका है। फिल्म में उनकी परफॉरमेंस को सबसे शानदार बताया जा रहा है। वहीं रणवीर सिंह के काम को सराहा गया गई। अर्जुन रामपाल और संजय दत्त ने भी शानदार काम किया। फिल्म में संसद ब्लास्ट, मुंबई ताज होटल पर हमला, प्लेन हाईजैक जैसी घटनाओं को दिखाया गया है। ऐसा माना गया था कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है। लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने इस खबर को नकार दिया है।

read moreये भी पढ़ें:
तब्बू की मां ने जैकी श्रॉफ की इस फिल्म में किया था काम, बहन फराह थीं हीरोइन
Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।