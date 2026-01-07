Hindustan Hindi News
रणवीर सिंह ने इस डर से रिजेक्ट कर दी थी पद्मावत, भंसाली का फनी गुस्सा देखकर फिर यूं की साइन

संक्षेप:

पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह के सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह ने यह फिल्म रिजेक्ट कर दी ती। फिर इस वजह से साइन की।

Jan 07, 2026 11:23 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
साल 2018 में आई फिल्म 'पद्मावत' ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.1 है और इसने उस वक्त रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। फिल्म में शाहिद कपूर राजा रावल रत्न सिंह के किरदार में नजर आए थे और रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाते नजर आए थे। फिल्म में रणवीर सिंह के काम की खूब तारीफ हुई थी और कई लोगों ने तो यह तक कहा कि वह शाहिद कपूर के किरदार को निगल गए। लेकिन क्या आपको पता है कि रणवीर सिंह असल में यह आइकॉनिक रोल करने ही नहीं वाले थे।

रणवीर ने मना किया तो चिढ़ गए

रणवीर सिंह ने निर्देशक भंसाली को यह रोल करने से मना कर दिया था। वहीं संजय लीला भंसाली बहुत दिल से चाहते थे कि रणवीर सिंह ही यह किरदार निभाएं। यही वजह थी कि जब रणवीर ने मना किया तो भंसाली चिढ़ गए और झल्लाहट में उन्होंने जो बात कही, उसी की वजह से रणवीर सिंह ने इस रोल के लिए हां कह दी। आज पद्मावत में उनका अलाउद्दीन खिलजी का किरदार रणवीर सिंह के कुछ सबसे आइकॉनिक किरदारों में गिना जाता है। चलिए जानते हैं रणवीर और भंसाली के बीच की वो बातचीत।

रणवीर सिंह को लगा था यह डर

रणवीर सिंह ने अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान बताया, "मुझे याद है वह पल, जब बालकनी में बैठे मच्छी करी खाते हुए मैंने संजय सर (संजय लीला भंसाली) से कहा था कि 'सर, यह किरदार मुझे शायद एक ऐसे अंधेरे गड्ढे में ले जाएगा जहां से मैं शायद वापस न आ पाऊं। मैं खुद को इस किरदार में थोड़ा पागल होते हुए देख पा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर इसके लिए तैयार हूं या नहीं।' दरअसल उन दिनों रणवीर सिंह की जिंदगी में चीजें अच्छी हो रही थीं और वह इस तरह का रोल नहीं करना चाह रहे थे।

भंसाली ने गुस्से में कही यह बात

एक्टर ने कहा, "उस वक्त मैं बहुत खुश था, मेरी और दीपिका की शादी होने वाली थी, सब कुछ बहुत खुशनुमा था। लेकिन तभी सर (भंसाली) चिढ़ गए, उन्होंने अपना तौलिया प्लेट में पटका और कहा 'मेरे बच्चे, क्या तुम ऐसा किरदार नहीं निभाना चाहते जिसके पास 75 किलो का जिगरा हो?' और बस, उसी पल मैंने फैसला कर लिया।" रणवीर सिंह का यह फिल्म साइन करना उनके करियर का ऐसा टर्निंग प्वॉइंट बना कि आज की तारीख में अलाउद्दीन खिलजी को याद करते ही रणवीर का चेहरा आंखों के सामने आता है।

