‘इंडियाज गॉट लैटेंट कांड’ के बाद इन 5 सिलेब्स ने रणवीर इलाहाबादिया को किया था फोन, इनमें 1 एक्टर भी
रणवीर इलाहाबादिया बीते साल अपनी जिंदगी के बेहद खराब फेज से गुजर चुके हैं। फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ उनके घर पहुंचीं तो उस पर बात की। रणवीर ने बताया कि उनको 5 फेमस लोगों ने फोन किया था जिसमें एक एक्टर भी था।
फराह खान अपने रीसेंट व्लॉग के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर पर थीं। वहां उन्होंने खाया-पिया और रणवीर की जिंदगी के कई इंट्रेस्टिंग चैप्टर पलटे। इनमें एक कॉन्ट्रोवर्सी का भी जिक्र आया। वही इंडियाज गॉट लैटेंट वाला बवाल जिसकी वजह से रणवीर को सोशल मीडिया पर काफी गालियां सुननी पड़ी थीं। रणवीर ने फराह को बताया कि उस वक्त कुछ ही लोग उनके सपोर्ट में थे। उनमें से जॉन अब्राहम भी एक थे।
रणवीर का घर देखकर इम्प्रेस हुईं फराह
फराह खान रणवीर के यहां शूट करने पहुंचीं तो उनके खूबसूरत घर की जमकर तारीफ की। रणवीर ने बताया कि यह घर उनके लिए लकी है तो फराह ने रणवीर की दुखती रग पर हाथ रखा। फराह ने पूछा कि इंडियाज गॉट लैटेंट वाला विवाद भी इसी घर में हुआ था ना? इस पर रणवीर ने हामी भरी और कहा कि उसके अलावा काफी कुछ मिला भी है। फराह ने उस घटना के बारे में पूछा तो रणवीर इसे 'कांड' बताते हुए बोले, 'उसके बाद मेरा पॉडकास्ट बंद हो गा था, मुझे काफी कुछ झेलना पड़ा। मैं बस भगवान से दुआ मांगता था कि मुझे काम पर वापस भेज दें। मैं बस चाहता था कि काम करने का एक मौका मिल जाए क्योंकि हम शूट भी नहीं कर पा रहे थे।'
रणवीर ने बताया किस-किस ने किया फोन
फराह ने रणवीर को समझाया कि असफलता से भी सीखना चाहिए और सिर झुकाकर काम करते रहना चाहिए। इस पर रणवीर बोले, 'जॉन अब्राहम सर ने मुझे फोन किया और यही बोले थे। उन्होंने खासतौर पर फोन किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि खुद को संभालूं, मीडिया में ये सब आम बात है। सोनू निगम, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और युजवेंद्र चहल ने भी उस वक्त मुझे फोन किया था। मैं पास्ट को नहीं बदल सकता था लेकिन भविष्य को बदल सकता था। मैं एक छह साल की इंटेंस पॉडकास्ट की जर्नी के बाद एक जबरदस्ती के ब्रेक पर था। मैं बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बहुत से लोगों को माफ करने की कोशिश की है और यहां तक कि काफी हद तक खुद को भी।' फराह खान ने रणवीर इलाहाबादिया के घर की भी तारीफ की। वह बोलीं, पॉडकास्ट करके ही ऐसा घर बनाता है।
क्या था इंडियाज गॉट लैटेंट का बवाल
बीते साल 2025 फरवरी में रणवीर इलाहाबादिया समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंड पर पैनल गेस्ट के रूप में पहुंचे थे। उनके साथ आशीष चंचलानी और अपूर्वा मुखीजा भी थीं। रणवीर ने शो पर पेरेंट्स के इंटीमेट पलों पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। इसके बाद उनकी सोशल मीडिया पर काफी थू-थू हुई थी। रणवीर, समय और उनके गेस्ट पैनल के खिलाफ कई केस भी दर्ज हुए थे और पॉडकास्ट शूट करने पर रोक लग गई थी।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।