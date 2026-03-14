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'इंडियाज गॉट टैलेंट' विवाद के बाद अभी भी ठीक नहीं हैं रणवीर अल्लाहबादिया, कहा- 'मेरी मां पर शारीरिक हमला भी हुआ था'

Mar 14, 2026 02:38 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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रणवीर अल्लाहबादिया के शो पर जानी मानी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान बतौर गेस्ट पहुंची। इस दौरान रणवीर ने बताया, 'पिछले साल मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं एक मजबूत इंसान हूं।

'इंडियाज गॉट टैलेंट' विवाद के बाद अभी भी ठीक नहीं हैं रणवीर अल्लाहबादिया, कहा- 'मेरी मां पर शारीरिक हमला भी हुआ था'

फेमस यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया बीते साल अपने एक कमेंट को लेकर काफी विवादों में रहे। समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के दौरान रणवीर ने माता-पिता को लेकर एक कमेंट किया था, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। ऐसे में अब रणवीर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस विवाद के बारे में खुलकर बात की है। रणवीर ने बताया कि IGL के विवादित एपिसोड के बाद उनके साथ जो कुछ भी हुआ था, उससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं।

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मैं एक मजबूत इंसान हूं

दरअसल, रणवीर अल्लाहबादिया के शो पर जानी मानी डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान बतौर गेस्ट पहुंची। इस दौरान रणवीर ने बताया, 'पिछले साल मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं एक मजबूत इंसान हूं।' इस पर फराह खान ने कहा, 'किसी युवा व्यक्ति के लिए लगभग 'कैंसिल' हो जाना एक बहुत ही दुखद अनुभव होता है। मुझे 'कैंसिल कल्चर' से नफरत है।'

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मैं अभी भी अंदर ही अंदर अपनी मुश्किलों से जूझ रहा हूं

इस दौरान फराह खान ने ये भी कहा कि उन्हें नैतिक फैसले देना 'बिल्कुल पसंद नहीं है'। इस पर रणवीर ने उन्हें बताया कि उन्होंने अभी तक इस बारे में खुलकर बात नहीं की है कि उन्हें किन-किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा, 'और भी बहुत कुछ हुआ, जिसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की।' अल्लाहबादिया ने आगे कहा, 'मैं अभी भी अंदर ही अंदर अपनी मुश्किलों से जूझ रहा हूं। एक प्रोफेशनल के तौर पर आपसे मिलना मेरे लिए एक तरह का सुकून था।'

मेरी मां पर हुआ शारीरिक हमला

रणवीर ने आगे ये भी बताया कि इस विवाद का उनकी मां पर कितना गहरा असर पड़ा। उन्होंने कहा, 'एक दिन मैं सबके सामने उन सभी बातों के बारे में बात करना चाहता हूं जो हुईं। अभी सही समय नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी मां बहुत दुखी और परेशान हैं। एक दिन उन पर शारीरिक हमला भी हुआ था। मैं यह मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा हूं। यह सच में हुआ था और वह इस घटना से बहुत डर गई हैं। वैसे वह एक बहुत ही मजबूत महिला हैं।' इस पर फराह खान ने कहा, 'मजबूत लोग तब सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, जब उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है।'

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क्या था 'इंडियाज गॉट टैलेंट' का विवाद

जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि 2025 में 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के एक एपिसोड के बाद रणवीर अल्लाहबादिया एक बड़े विवाद में फंस गए थे। इस एपिसोड में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक आपत्तिजनक सवाल पूछा था, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस दौरान रणवीर ने माता-पिता को लेकर एक बेहूदा सवाल किया था। हालांकि अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी समेत जजों के पैनल ने इस टिप्पणी पर हंसते हुए इसे टाल दिया था, लेकिन ऑनलाइन इसकी जबरदस्त आलोचना हुई और रणवीर तथा शो के निर्माताओं के खिलाफ कई FIR दर्ज की गईं।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
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