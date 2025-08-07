Ranveer Allahbadia Break Silence On Celebs Claiming To Boycott His Show After India Got Latent controversy हमने उन्हें बुलाया ही नहीं, रणवीर ने उनके शो को बैन करने वाले सेलेब्स के दावों पर तोड़ी चुप्पी, Bollywood Hindi News - Hindustan
हमने उन्हें बुलाया ही नहीं, रणवीर ने उनके शो को बैन करने वाले सेलेब्स के दावों पर तोड़ी चुप्पी

रणवीर अल्लाहबादिया के पॉडकास्ट शो को काफी पसंद किया जाता है। उनके शो में कई सेलेब्स आते रहते हैं, लेकिन जब वह इंडियाज गॉट लेटेंट शो की कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे तो कुछ सेलेब्स ने उनके शो को बायकॉट करने की मांग की थी।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 09:01 AM
यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया कुछ समय पहले इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अपने एक स्टेटमेंट को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे। इसके बाद उनके शो को बैन करने की भी खूब मांग हुई थी। कई सेलेब्स ने यह भी दावा किया था कि उन्हें रणवीर के शो का इन्विटेशन आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रणवीर ने अब इस पर अपनी बात रखी है और कहा कि उन्होंने कभी उन सेलेब्स को बुलाया ही नहीं।

क्या बोले रणवीर

रणवीर ने मिशन इंडिया शो पर कहा कि वह काफी निराश हुए और उन्हें गुस्सा भी आया जब उन्होंने कुछ सेलेब्स के ये स्टेटमेंट सुने। वह बोले, ‘सच तो यह है कि उन्हें इन्विटेशन ही नहीं दिया था शो का। मुझे वो सब सुनकर काफी गुस्सा आया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस मुश्किल में था, वह मेरे अपने कर्मों का नतीजा थी।’

पास्ट नहीं बदल सकता

रणवीर ने आगे कहा, ‘मैं पास्ट नहीं बदल सकता, लेकिन फ्यूचर बदल सकता हूं। मुझे जबरदस्ती ब्रेक लेना पड़ा एक क्रेजी और जबरदस्त 6 साल की पॉडकास्ट जर्नी के बाद। मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कई लोगों को माफ करने की कोशिश की, यहां तक की खुद को भी और इसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ।’

बता दें कि जब रणवीर कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे तब बी प्राक ने पब्लिकली कहा था कि उन्हें रणवीर के शो का इन्विटेशन आया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। वहीं कॉन्ट्रोवर्सी के बाद रणवीर ने दोबारा पॉडकास्ट शुरू किया और उनके शो में हाल ही में बोमन ईरानी, श्रुति हासन और तारा सुतारिया आए थे।

कन्फर्म किया था ब्रेकअप

कुछ दिनों पहले तारा सुतारिया के पॉडकास्ट के दौरान रणवीर ने कन्फर्म किया कि उनका ब्रेकअप हो गया है और वह सिंगल हैं। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है मैं प्यार के पीछे बहुत भागा हूं। जब कोई अपनी लाइफ में रोमांस के लिए जलता है तो उसे मिल ही जाता है। मेरे अंदर वो आग अब भी है, लेकिन इसने मुझे अंदर से बहुत जला दिया है।

