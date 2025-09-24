रणवीर इलाहाबादिया को बुरे वक्त के लिए चेता चुके थे शामक डावर, बोले- मैं अब हर हफ्ते नजर उतरवाता हूं

रणवीर इलाहाबादिया ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनका खराब समय आने से पहले ही शामक डावर उन्हें चेता चुके थे। शामक पहली बार मिले और बहुत दया के साथ देखकर कहा था कि रणवीर को बहुत नजर लगी है।

रणवीर इलाहबादिया लाइफ का काफी खराब फेज देख चुके हैं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में हुई कॉन्ट्रोवर्सी का रणवीर पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब रणवीर ने बताया है कि साल 2024 में ही शामक डावर ने उनसे कहा था कि काफी नजर लगी है। अमृता राव ने भी एक घटना बताई जब शामक ने उनसे कहा था कि वह नजर की शिकार हैं।

शामक कर चुके थे भविष्यवाणी रणवीर इलाहबादिया अमृता राव से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शामक डावर 2024 में उनके डाउनफॉल की भविष्यवाणी कर चुके थे। रणवीर बोले, 'शामक डावर ने एक बार मुझसे कहा था। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तुम्हारे इर्द-गिर्द बहुत नजर है... मैं उनसे पहली बार मिला था। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा और बहुत दया के साथ बोले थे। वो मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा फेज था तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे इतनी दया के साथ क्यों देख रहे हैं?'

घुटनों और पीठ के लिए किया था सावधान रणवीर आगे बताते हैं, 'उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी पीठ, घुटनों के लिए सावधान रहना होगा, तुम पर बहुत जलन और नजर है। इसके बाद बहुत कुछ गलत हु। शामक डावर का इंट्यूशन बहुत अच्छा है या फिर वह एक साइकिक (आलौकिक चीजें जानने वाले)। मुझे नहीं पता पर शायद उनके पास बहुत सारा अनुभव है।'

हर हफ्ते मंदिर में नजर उतरवाते हैं रणवीर रणवीर ने बताया कि अब वह हर हफ्ते मंदिर में नजर उतरवाते हैं। रणवीर बोले, 'मैं नजर उतरवाता हूं, इससे बहुत फर्क पड़ा है। मुझे अच्छा लगता है। फिजिकल और मेंटल लेवल पर अच्छा लगता है। अब मैं खुद भी किसी इंसान को देखकर कह सकता हूं कि उसे बहुत नजर लगी है।'