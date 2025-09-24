ranveer allahabadia tells shamak davar predicted about his bad phase said there is a lot of nazar रणवीर इलाहाबादिया को बुरे वक्त के लिए चेता चुके थे शामक डावर, बोले- मैं अब हर हफ्ते नजर उतरवाता हूं, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडranveer allahabadia tells shamak davar predicted about his bad phase said there is a lot of nazar

रणवीर इलाहाबादिया को बुरे वक्त के लिए चेता चुके थे शामक डावर, बोले- मैं अब हर हफ्ते नजर उतरवाता हूं

रणवीर इलाहाबादिया ने एक पॉडकास्ट में बताया कि उनका खराब समय आने से पहले ही शामक डावर उन्हें चेता चुके थे। शामक पहली बार मिले और बहुत दया के साथ देखकर कहा था कि रणवीर को बहुत नजर लगी है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:12 AM
share Share
Follow Us on
रणवीर इलाहाबादिया को बुरे वक्त के लिए चेता चुके थे शामक डावर, बोले- मैं अब हर हफ्ते नजर उतरवाता हूं

रणवीर इलाहबादिया लाइफ का काफी खराब फेज देख चुके हैं। समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में हुई कॉन्ट्रोवर्सी का रणवीर पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब रणवीर ने बताया है कि साल 2024 में ही शामक डावर ने उनसे कहा था कि काफी नजर लगी है। अमृता राव ने भी एक घटना बताई जब शामक ने उनसे कहा था कि वह नजर की शिकार हैं।

शामक कर चुके थे भविष्यवाणी

रणवीर इलाहबादिया अमृता राव से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शामक डावर 2024 में उनके डाउनफॉल की भविष्यवाणी कर चुके थे। रणवीर बोले, 'शामक डावर ने एक बार मुझसे कहा था। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तुम्हारे इर्द-गिर्द बहुत नजर है... मैं उनसे पहली बार मिला था। उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा और बहुत दया के साथ बोले थे। वो मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा फेज था तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे इतनी दया के साथ क्यों देख रहे हैं?'

घुटनों और पीठ के लिए किया था सावधान

रणवीर आगे बताते हैं, 'उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी पीठ, घुटनों के लिए सावधान रहना होगा, तुम पर बहुत जलन और नजर है। इसके बाद बहुत कुछ गलत हु। शामक डावर का इंट्यूशन बहुत अच्छा है या फिर वह एक साइकिक (आलौकिक चीजें जानने वाले)। मुझे नहीं पता पर शायद उनके पास बहुत सारा अनुभव है।'

हर हफ्ते मंदिर में नजर उतरवाते हैं रणवीर

रणवीर ने बताया कि अब वह हर हफ्ते मंदिर में नजर उतरवाते हैं। रणवीर बोले, 'मैं नजर उतरवाता हूं, इससे बहुत फर्क पड़ा है। मुझे अच्छा लगता है। फिजिकल और मेंटल लेवल पर अच्छा लगता है। अब मैं खुद भी किसी इंसान को देखकर कह सकता हूं कि उसे बहुत नजर लगी है।'

नजर उतरते ही ठीक हुईं अमृता

अमृता राव बोलीं, 'जो लोग इस नजर वाली बातचीत को देखकर सोच रहे हैं कि ये क्या बकवास है तो बता दूं कि नजर होती है। मैंने अनुभव की है।' अमृता राव ने बताया कि कैसे शामक डावर ने उनको भी नजर के लिए चेताया था। अमृता ने नजर से जुड़ी एक घटना भी बताई। वह बोलीं, 'मैं एक शूट से वापस आई, काफी लो फील कर रही थी। मेरे घर पर मेड थी और उसने कहा कि नजर उतारेगी। उसने थोड़ी फिटकरी ली और कुछ किया। इससे कुछ आवाज आई। वह बोली, 'अरे बाप रे कितनी गंदी नजर लगी है' और कुछ ही सेकंड्स में मैं ठीक हो गई।'

ranveer allahbadia Amrita Rao

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।