मर्दानी 3 इस दिन होगी रिलीज, जानें रानी मुखर्जी की फिल्म के पार्ट 1 और 2 ने कितनी की थी कमाई?

संक्षेप: रानी मुखर्जी अपनी सुपरहिट कॉप ड्रामा मर्दानी के तीसरे पार्ट के साथ वापसी करने जा रही हैं। ये फिल्म पहले 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है।

रानी मुखर्जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अदाकारा हैं। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है। अलग-अलग रोल्स निभाए हैं। रानी मुखर्जी का एक किरदार जो फैंस को काफी पसंद है वो है शिवानी शिवाजी रॉय का। रानी मुखर्जी अपने इस किरदार के साथ वापसी करने जा रही हैं। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। पहले ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म 30 जनवरी को ही रिलीज होगी।

मर्दानी 3 की बात करें तो यह फिल्म साल 2014 में आई फिल्म मर्दानी का तीसरा पार्ट होगा। साल 2014 के बाद साल 2019 में मर्दानी 2 रिलीज हुई थी। अब फिल्म का पार्ट 3 रिलीज होने वाला है। मर्दानी पार्ट 3 में भी रानी मुखर्जी कॉप की भूमिका में नजर आएंगी।

यशराज फिल्म्स ने पोस्टर शेयर कर क्या लिखा? यशराज फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पर मर्दानी 3 का एक पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर पर लिखा है कि फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होगी। इसी के साथ कैप्शन लिखा गया है- वो नहीं रुकेगी, जबतक वो सबकी बचा नहीं लेती। रानी मुखर्जी एक निडर कॉप के रूप में वापस आ गई हैं।

मर्दानी का कितना था बजट और कमाई? मर्दानी की बात करें तो ये फिल्म 22 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। फिल्म को प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म को प्रोड्यूस आदित्य चोपड़ा ने किया था। मर्दानी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, फिल्म का बजट 21 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 47.32 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन)की कमाई की थी। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

मर्दानी हर वीक का कलेक्शन

वीक मर्दानी का कलेक्शन वीक 1 22.94 करोड़ वीक 2 8.14 करोड़ वीक 3 3 करोड़ 71 लाख 50 हजार वीक 4 92.50 लाख

मर्दानी 2 का बॉक्स ऑफिस पर कैसा था हाल? मर्दानी 2 की बात करें तो ये फिल्म 13 दिसंबर, 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म को गोपी पुत्रन ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की भी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है। इस फिल्म के लिए रानी मुखर्जी को दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला था। इस फिल्म का बजट 27 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 54.58 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट थी।

मर्दानी 2 का हर वीक का कलेक्शन