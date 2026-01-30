रानी मुखर्जी को शाहरुख खान संग रोमांस करना पसंद, कहा- जो भी उनके साथ...

संक्षेप: शाहरुख खान संग कई एक्ट्रेसेस ने काम किया है और सब उनकी तारीफ करते हैं। अब रानी मुखर्जी ने कहा कि उन्हें शाहरुख खान के साथ ऑनस्क्रीन रोमांस करना पसंद है।

रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज हो गई है। इस फिल्म का रानी के फैंस को काफी समय से इंतजार था। रानी ने अपने करियर में शाहरुख खान के साथ कई फिल्मों में काम किया है। अब फिल्म के प्रमोशन के दौरान रानी ने बताया कि उन्हें फिल्मों में शाहरुख खान संग रोमांस करने काफी पसंद है।

शाहरुख संग ऑनस्क्रीन रोमांस करना क्यों पसंद रानी ने टाइम्स नाउस से बात करते हुए कहा, ‘मुझे हमेशा शाहरुख खान के साथ प्यार करना पसंद है क्योंकि शाहरुख का दूसरों के लिए एक अलग ही प्यार है। जो भी उनके साथ होता है उन्हें लगता है शाहरुख उन्हें बहुत प्यार करते हैं।’

रानी ने आगे कहा कि शाहरुख की खूबसूरत आंखे हैं और सबको बहुत प्यार करते हैं।

शाहरुख-आमिर संग खास बॉन्ड रानी ने यह भी बताया कि शाहरुख और आमिर खान संग वह काफी मस्ती करती रहती हैं क्योंकि वे उन्हें वह जैसी हैं, वैसे ही रहने देते हैं। वैसे शाहरुख के अलावा रानी, आमिर के साथ भी कई मूवीज में काम कर चुकी हैं।

दोनों ने बढ़ते देखा है वह बोलीं, ‘मुझे लगता है कि उनके मन में मेरे लिए जो प्यार है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे 17 की उम्र से देखा है और मुझे बढ़ते देखा है। छोटी लड़की से यंग लड़की बनने तक और फिर महिला से मां बनने तक। उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी है।’

मर्दानी 3 से वापसी रानी के बारे में बता दें कि वह शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार से मर्दानी 3 में वापसी कर रही हैं। फिल्म को अभिराज मिनावला डायरेक्ट कर रहे हैं। मर्दानी 3 में रानी के अलावा जानकी बोडीवाला और मल्लिका प्रसाद भी हैं। वहीं आदित्य चोपड़ा, अक्षय वाधवाणी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले मर्दानी का जो पहला पार्ट रिलीज हुआ था इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 59.30 करोड़ कमाए थे और दूसरे पार्ट ने 67 करोड़ कमाए थे। अब देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कमाल करता है।