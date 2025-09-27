Rani Mukerji Reveals Why Her Daughter Was Not Allowed At National Awards Says We Were Told Cannot Bring Child Below 14 रानी मुखर्जी ने बताया क्यों बेटी अदीरा नहीं आई नेशनल अवॉर्ड में साथ, बोलीं- हमें बोला गया था कि..., Bollywood Hindi News - Hindustan
रानी मुखर्जी ने बताया क्यों बेटी अदीरा नहीं आई नेशनल अवॉर्ड में साथ, बोलीं- हमें बोला गया था कि...

रानी मुखर्जी चाहती थीं कि जब उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिले तब उनकी बेटी उनके साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब रानी ने बताया कि आखिर क्यों उनकी बेटी उनके साथ नहीं थी।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 09:33 AM
रानी मुखर्जी को हाल ही में फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला है। इस दौरान की रानी की कई फोटोज और वीडियोज वायरल हुए हैं। लेकिन जिसने सबसे ज्यादा ध्यान अपनी ओर खींचा वो था रानी का पेन्डेंट। रानी ने अपनी बेटी अदीरा के नाम का पेन्डेंट पहना था। अब रानी ने इस पर बात की और बताया कि क्यों उनकी बेटी उनके साथ नहीं थीं।

क्यों नहीं आई थी बेटी साथ

इंडिया टुडे से बात करते हुए रानी ने बताया कि उनकी बेटी भी नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में आना चाहती थीं। लेकिन उन्हें बताया गया था कि 14 से कम उम्र के बच्चों को सेरेमनी में नहीं ला सकते। अब अदीरा तो नहीं आ सकती थीं, लेकिन रानी ने कुछ स्पेशल करने का सोचा बेटी के लिए।

बेटी के नाम का पहना पेन्डेंट

रानी ने कहा, 'वह बहुत जिद्द कर रही थी क्योंकि उसे भी नेशनल अवॉर्ड फंक्शन में जाना था। हमें लेकिन बोला गया कि 14 साल से छोटे बच्चे नहीं आ सकते। मैंने फिर उसे समझाया कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते। उसने कहा कि नहीं ये सही नहीं है क्योंकि वह मेरे स्पेशल डे में मेरे साथ नहीं है। मैंने कहा कि आप परेशान मत हो और मैं आपको अलग तरीके से अपने पास रखूंगी।'

रानी ने कहा, 'वह मेरी लकी चार्म हैं। मैं उसे हमेशा अपने पास चाहती हूं और ऐसे ही मैं उसे अपने पास रख सकती थी।'

ऐसे बेटी को समझाया

रानी ने फिर कहा, ‘मैं सबको थैंक्यू कहना चाहूंगी जिन्होंने वो रील्स बनाए इंस्टाग्राम पर जिसमें लिखा था कि रानी अपनी बेटी को अपने साथ रखा है। मैंने फिर अदीरा को दिखाया वो सब और ऐसे उसको शांत किया।’

रानी ने फिर नेशनल अवॉर्ड जीतने पर कहा, तो मिसेस चैटर्जी के लिए इस किरदार के लिए मेरे पास जो भी इनपुट था, उसे मैंने वास्तव में अपनी मां पर आधारित किया। यही है जो सबसे ज्यादा क्लोज मैं कर सकती थी।

rani mukerji

