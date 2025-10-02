रानी मुखर्जी को पहली फिल्म से निकलवाना चाहती थीं उनकी मां, प्रोड्यूसर को कहा था- आपकी मूवी बर्बाद...

रानी मुखर्जी ने फिल्म राजा की बारात से डेब्यू किया था। इस फिल्म में रानी की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया था। रानी का बोल्ड अंदाज देख सब उनके दीवाने हो गए थे।

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में कई सक्सेसफुल फिल्मों में काम किया है। उनकी कई फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई भी की है। लेकिन अब रानी ने बताया कि उनकी पहली फिल्म राजा की बारात के स्क्रीन टेस्ट पर उनकी मां कृष्णा मुखर्जी का कैसा रिएक्शन था। रानी की मां ने फिल्म के प्रोड्यूसर को रानी को नहीं लेने के लिए बोला था।

मां ने प्रोड्यूसर को कहा बेटी को मत लेना रानी ने कहा, 'मेरी मां ने मुझे कहा था कि तुम करो फिर देखते हैं कैसा जा रहा है। हालांकि मेरे पहले स्क्रीन टेस्ट में उन्हें मैं इतनी बुरी लगी कि उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा कि अगर आप मेरी बेटी को लोगे तो आपकी फिल्म बर्बाद हो जाएगी। आपको बहुत नुकसान होगा। इससे अच्छा आप उसे मत लो। लेकिन प्रोड्यूसर मुझे लेना ही चाहते थे इसलिए सलीम अंकल(फिल्म के प्रोड्यूसर) ने मुझे फाइनल कर ही लिया।'

पिता का कैसा था रिएक्शन रानी ने पिता के रिएक्शन के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा, ‘वह ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उस समय फिल्मी परिवार के बच्चे एक्टिंग कम करते थे खासकर लड़कियां। परिवार के लड़के ज्यादा इसे फॉलो करते। उस समय थोड़ा अलग था। मुझे नहीं लगता कि उस समय फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छा ऑप्शन माना जाता था बतौर प्रोफेशन चुनने के लिए।’