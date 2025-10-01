दीपिका पादुकोण के 8 घंटे शिफ्ट डिमांड पर रानी मुखर्जी बोलीं- कोई किसी को फोर्स...

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और उनके काम को हमेशा पसंद किया गया है। अब रानी से दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम की डिमांड पर अपना रिएक्शन दिया है।

दीपिका पादुकोण के 8 घंटे काम की डिमांड को लेकर काफी लंबा डिस्कशन चलता आ रहा है। वहीं उनके 2 फिल्मों को छोड़ने के बाद इस मुद्दे को लेकर डिबेट और बढ़ती जा रही है। कई सेलेब्स ने दीपिका को सपोर्ट भी किया है। अब रानी मुखर्जी जिन्हें हाल ही में नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है, उनसे इस मुद्दे को लेकर पूछा गया तो रानी ने कहा कि उन्होंने मदरहुड और प्रोफेशन में बैलेंस बनाने की बात कही।

रानी ने बताया अपना एक्सपीरियंस रानी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'जब मैंने हिचकी की तब अदीरा 14 महीने की थीं और मैं उसे ब्रेस्टफीड करवाती थी। मैं फिर दूध को पम्प करके सुबह आती थी और मैं शहर के एक कॉलेज में शूट कर रही थी।'

ऐसे प्लान करती थीं शूट रानी ने यह भी बताया कि कैसे वह शूटिंग शेड्यूल को अपनी बेटी अदीरा के हिसाब से प्लान करती थीं। उन्होंने कहा, ‘मेरे घर से शूटिंग वाली जगह तक का डिस्टेंस 2 घंटे का था। मैं फिर सुबह 6.30 बजे घर से निकलती थी दूध पम्प करके। इसके बाद मैं शूट के लिए जाती। मेरा पहला शॉट सुबह 8 बजे का होता था। मैं फिर 12-12.30 बजे रैप अप करती। मेरी यूनिट और मेरे डायरेक्टर इतनी प्लानिंग से सब करते थे कि मैं 6-7 घंटे में पूरा शूट खत्म कर देती थी और इससे पहले की ट्रैफिक शुरू होता मैं 3 बजे तक घर होती थी। ऐसे ही मैंने पूरी फिल्म की।’

कोई किसी को फोर्स नहीं करता रानी ने आगे कहा कि मैंने भी ऐसे काम किया है। अगर प्रोड्यूसर को इससे कोई दिक्कत नहीं तो आप फिल्म कर सकते हो। अगर प्रोड्यूसर को दिक्कत हैं इससे तो आप फिल्म नहीं करते। ये च्वाइस की बात है। कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा।

रानी ने फिर कहा कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ फीमेल एक्टर्स को करना पड़ता है ना कि मेल एक्टर्स को। वह बोलीं, ‘आदमियों को कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं गुजरना पड़ता। हमारा फिजिकल और इमोशनल दोनों ट्रांसफॉर्मेशन होता है मां बनने के बाद। मैं महिला होने के नाते काफी खुश हूं। मैं खुश हूं इस बात से कि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं इसलिए हमें भगवान के इतने करीब कहा जाता है। हम एक लाइफ को क्रिएट करते हैं।’