बॉर्डर 2 की आंधी में फंसी रानी मुखर्जी की मर्दानी 3? पिछली फिल्मों ने पहले दिन कमा लिए थे इतने करोड़

बॉर्डर 2 की आंधी में फंसी रानी मुखर्जी की मर्दानी 3? पिछली फिल्मों ने पहले दिन कमा लिए थे इतने करोड़
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 से पहले जानिए कि मर्दानी और मर्दानी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर कितनी कमाई की थी। एक्ट्रेस ने अपने दम पर फिल्मों को हिट करवाया था। अब बॉर्डर 2 की आंधी के बीच फंस गई है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने बॉक्स ऑफिस पर मर्दानी 3 के साथ अपनी शानदार शुरुआत कर ली है। एक्ट्रेस की फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉर्डर 2 की आंधी के बीच फिल्म ने ओपनिंग डे पर सधी हुई कमाई है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर टिक गई है। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि रानी की इसी सीरीज की फिल्म मर्दानी और मर्दानी 2 ने सालों पहले 3 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ ओपनिंग की थी। उस हिसाब से रानी की मर्दानी 3 की शुरुआत खास नहीं रही है।
मर्दानी सीरीज की कमाई
Sacnilk के अनुसार साल 2014 में आई रानी मुखर्जी की मर्दानी ने अपने पहले दिन 3.40 करोड़ रुपए नेट कमाए थे। करीब 12 साल पहले किसी फीमेल सेंट्रिक फिल्म का इतने करोड़ कमाई करना बड़ी बात थी। फिल्म का बजट 20 करोड़ बताया गया। वहीं साल 2019 में आई मर्दानी 2 की पहली दिन की कमाई 3.80 करोड़ रुपए थी। इस फिल्म का बजट 30 करोड़ था। अब रानी की मर्दानी 3 रिलीज हुई है जिसने 3.80 करोड़ रुपए ही कमाए हैं जो उनकी पिछली फिल्मों की ओपनिंग की कमाई के हिसाब से कम माना जा सकता है।
|फिल्में
|बजट
|1st डे कलेक्शन
|टोटल इंडिया नेट कलेक्शन
|टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन ग्रॉस
|वर्डिक्ट
|मर्दानी (2014)
|20 करोड़
|3.40 करोड़
|35.65 करोड़
|59.30 करोड़
|हिट
|मर्दानी (2019)
|30 करोड़
|3.80 करोड़
|47.35 करोड़
|67 करोड़
|हिट
|मर्दानी (2026)
|75 करोड़
|3.80 करोड़
बॉर्डर 2 की आंधी का कमाई पर असर
बता दें, रानी मुखर्जी अपने दम पर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलाने की हिम्मत रखती हैं। मर्दानी सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थीं। लेकिन अब रानी की फिल्म की टक्कर पिछले हफ्ते रिलीज हुई सनी देओल की बॉर्डर से हो रही है। धुरंधर की तरफ बॉर्डर 2 की कमाई की आंधी चल रही है। इसी बीच रानी की मर्दानी 3 रिलीज हुई है। दोनों के बीच इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस की टक्कर देखने को मिलने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि बॉर्डर 2 की वजह से रानी की फिल्म की कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है।
