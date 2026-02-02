Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRani Mukerji Mardaani 3 day 4 Box Office Collection Sunny Deol Border 2 day 11 Box office collection LIVE Updates
LIVE: मंडे टेस्ट में पास होगी ‘मर्दानी 3’ और ‘बॉर्डर 2’? पढ़िए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

LIVE: मंडे टेस्ट में पास होगी ‘मर्दानी 3’ और ‘बॉर्डर 2’? पढ़िए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

संक्षेप:

Box Office Report LIVE: बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ और सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ कमाई कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि दोनों ने अब तक कितनी कमाई की है और मंडे टेस्ट में दोनों पास होंगी या नहीं।

Feb 02, 2026 10:24 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Mardaani 3, Border 2 Box Office LIVE Updates: आज सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर 11वां और रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ का चौथा दिन है। दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही फिल्में सुपरहिट फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’, फीमेल सेंट्रिक फिल्म ‘मर्दानी 3’ से ज्यादा कमाई कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों ने अब तक कितना कलेक्शन किया है और सोमवार के दिन कितनी कमाई करेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

‘बॉर्डर 2’ ने अब तक कितनी कमाई की है?

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी के दिन रिलीज हुई थी। मतलब फिल्म को सिनेमाघरों में आए 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने 274.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 367.2 करोड़ रुपये की कमाई की है।

‘बॉर्डर 2’ का डे वाइज कलेक्शन

डेबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे130 करोड़ रुपये
डे236.5 करोड़ रुपये
डे354.5 करोड़ रुपये
डे459 करोड़ रुपये
डे520 करोड़ रुपये
डे613 करोड़ रुपये
डे711.25 करोड़ रुपये
डे810.75 करोड़ रुपये
डे917.75 करोड़ रुपये
डे1022.5 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन274.8 करोड़ रुपये

‘मर्दानी 3’ का कैसा है हाल?

रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ को मिले-जुले रिव्यूज मिल रहे हैं। वहीं बॉक्स ऑफिस पर ‘मर्दानी 3’, ‘बॉर्डर 2’ के सामने कमजोर पड़ रही है। फिल्म ने चार दिन में सिर्फ 17.50 करोड़ रुपये की कमाई की है।

‘मर्दानी 3’ का डे वाइज कलेक्शन

डेबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे14 करोड़ रुपये
डे26.25 करोड़ रुपये
डे37.25 करोड़ रुपये
कुल कमाई17.50 करोड़ रुपये

LIVE Updates- ‘मर्दानी 3’, ‘बॉर्डर 2’ का लाइव अपडेट

Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बॉर्डर 2’ ने 11वें और ‘मर्दानी 3’ ने चौथे दिन

समयबॉर्डर 2मर्दानी 3
सुबह 8 बजे तक0.05 करोड़ रुपये0.01 करोड़ रुपये
सुबह 9 बजे तक0.09 करोड़ रुपये0.02 करोड़ रुपये
सुबह 10 बजे तक0.14 करोड़ रुपये0.04 करोड़ रुपये
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Border 2 mardaani 3 Box Office

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।