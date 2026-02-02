LIVE: मंडे टेस्ट में पास होगी ‘मर्दानी 3’ और ‘बॉर्डर 2’? पढ़िए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

LIVE: मंडे टेस्ट में पास होगी ‘मर्दानी 3’ और ‘बॉर्डर 2’? पढ़िए बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
Box Office Report LIVE: बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ और सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ कमाई कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि दोनों ने अब तक कितनी कमाई की है और मंडे टेस्ट में दोनों पास होंगी या नहीं।
Mardaani 3, Border 2 Box Office LIVE Updates: आज सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का बॉक्स ऑफिस पर 11वां और रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ का चौथा दिन है। दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही फिल्में सुपरहिट फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’, फीमेल सेंट्रिक फिल्म ‘मर्दानी 3’ से ज्यादा कमाई कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि दोनों ने अब तक कितना कलेक्शन किया है और सोमवार के दिन कितनी कमाई करेंगी।
‘बॉर्डर 2’ ने अब तक कितनी कमाई की है?
सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी के दिन रिलीज हुई थी। मतलब फिल्म को सिनेमाघरों में आए 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने 274.8 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 367.2 करोड़ रुपये की कमाई की है।
‘बॉर्डर 2’ का डे वाइज कलेक्शन
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे1
|30 करोड़ रुपये
|डे2
|36.5 करोड़ रुपये
|डे3
|54.5 करोड़ रुपये
|डे4
|59 करोड़ रुपये
|डे5
|20 करोड़ रुपये
|डे6
|13 करोड़ रुपये
|डे7
|11.25 करोड़ रुपये
|डे8
|10.75 करोड़ रुपये
|डे9
|17.75 करोड़ रुपये
|डे10
|22.5 करोड़ रुपये
|कुल कलेक्शन
|274.8 करोड़ रुपये
‘मर्दानी 3’ का कैसा है हाल?
रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ को मिले-जुले रिव्यूज मिल रहे हैं। वहीं बॉक्स ऑफिस पर ‘मर्दानी 3’, ‘बॉर्डर 2’ के सामने कमजोर पड़ रही है। फिल्म ने चार दिन में सिर्फ 17.50 करोड़ रुपये की कमाई की है।
‘मर्दानी 3’ का डे वाइज कलेक्शन
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे1
|4 करोड़ रुपये
|डे2
|6.25 करोड़ रुपये
|डे3
|7.25 करोड़ रुपये
|कुल कमाई
|17.50 करोड़ रुपये
LIVE Updates- ‘मर्दानी 3’, ‘बॉर्डर 2’ का लाइव अपडेट
Sacnilk की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बॉर्डर 2’ ने 11वें और ‘मर्दानी 3’ ने चौथे दिन
|समय
|बॉर्डर 2
|मर्दानी 3
|सुबह 8 बजे तक
|0.05 करोड़ रुपये
|0.01 करोड़ रुपये
|सुबह 9 बजे तक
|0.09 करोड़ रुपये
|0.02 करोड़ रुपये
|सुबह 10 बजे तक
|0.14 करोड़ रुपये
|0.04 करोड़ रुपये
