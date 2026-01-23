रानी मुखर्जी को लगता है कि बेटी आदिरा है यश चोपड़ा का पुनर्जन्म, बताए मिलते-जुलते लक्षण
रानी मुखर्जी अपनी बेटी आदिरा को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं। उन्होंने बताया कि वह अभी से अच्छा लिखती है। रानी बताती हैं कि उन्हें लगता है कि यश चोपड़ा ने फिर से उनकी बेटी के रूप में जन्म ले लिया है।
रानी मुखर्जी अपने करियर के 30 साल पूरे होने पर गुरुवार को यश राज फिल्म स्टूडियोज मुंबई में थीं। बातचीत के दौरान रानी ने अपने पति और पर्सनल लाइफ पर बात की। रानी बोलीं, 'वह हर दिन अपनी जिंदगी में बहुत बेसिक रहना चाहते हैं, यह उनकी बहुत अच्छी क्वॉलिटी है। मैं बहुत साधारण बैकग्राउंड से आती हूं। जिस तरह से वह अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हैं और जिस सादगी से जीवन जीते हैं, मुझे उनकी यही बात आकर्षित करती है। वह यश चोपड़ा के बेटे होने या बड़े फिल्ममेकर होने का गुमान लेकर नहीं चलते हैं। अगर उनमें जरा सा भी ईगो होता तो शायद मुझे उनसे कभी प्यार नहीं हुआ होता।'
यश चोपड़ा से मिलती हैं बेटी की हरकतें
अपनी बेटी के बारे में रानी बोलीं कि उन्हें कभी-कभी लगता है कि आदिरा अपने दादा यश चोपड़ा का पुनर्जन्म है। वह बताती हैं, 'वह पूरी तरह से यश चोपड़ा की पोती है। कभी-कभी सच में मुझे लगता है कि यश चोपड़ा ने ही जन्म ले लिया है। क्योंकि वह मुझे यश अंकल की बहुत याद दिलाती है। वह बहुत क्रिएटिव है। वह बहुत अच्छा लिखती है और अच्छी स्टोरीटेल है। मुझे लगता है कि ये चीज उसमें यश अंकल और अपने डैड से आई है।'
बेटी है रानी की फैन
रानी मुखर्जी की बेटी आदिरा का जन्म साल 2015 में हुआ था। दिसंबर 2026 को वह 10 साल की हो जाएगी। रानी ने अब तक अपनी बेटी का फेस रिवील नहीं किया है। वह उसे सोशल मीडिया और इंडस्ट्री की चमक-दमक से दूर रखती हैं। बीते दिनों रानी एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि आदिरा उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक है। वह कुछ कुछ होता है नहीं देख पाई क्योंकि शुरुआत में ही रानी की मौत हो जाती है। वहीं जब रानी को नैशनल अवॉर्ड मिल रहा था तो उनकी बेटी टीवी पर देखकर खुशी से कूद रही थी।
गुपचुप हुई थी शादी
रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी अप्रैल 2014 में हुई थी। आदित्य की यह दूसरी शादी थी। दोनों ने बहुत ही लो प्रोफाइल शादी की थी जिसमें 12 लोग ही शामिल हुए थे।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।