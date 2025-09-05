rang de basanti producers tought movie will be flopped asked back fees actors returned amount film became super hit रंग दे बसंती की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर्स ने एक्टर्स से वापस मांगे थे पैसे, सोहा अली खान ने बताई वजह, Bollywood Hindi News - Hindustan
फिल्म की शूटिंग होने के बाद प्रोड्यूसर्स को उम्मीद नहीं थी कि ये चलेगी। उन्होंने नुकसान से बचने के लिए एक्टर्स को फोन करके कुछ पैसे वापस मांगे और उन लोगों ने लौटा भी दिए थे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 09:37 AM
रंग दे बसंती साल 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। मगर शायद ही कोई जानता हो कि प्रोड्यूसर्स रिलीज से पहले इसे फ्लॉप मान चुके थे। सोहा अली खान ने बताया कि फिल्म शूट होने के बाद एक्टर्स से पैसे वापस मांग लिए गए थे। फिल्म का बजट 30 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड 97.90 करोड़ रुपये कमाई की थी। सोहा अली खान ने फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताई हैं।

एक्टर्स ने वापस कर दिए थे पैसे

सोहा अली खान ने जूम से बातचीत में बताया, 'किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी कमा करेगी या उस तरह से लोगों को प्रभावित करेगी जैसे किया है। इनफैक्ट जब हम फिल्म प्रमोट कर रहे थे तो प्रोड्यूसर्स ने हमें फोन करके कहा, 'हमने आपको जो रुपये दिए हैं क्या आप उसमें से कुछ पैसा लौटा सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि फिल्म चलेगी।' हम सबने पैसे वापस कर दिए। हमें लगा कि चलो ठीक है। लेकिन फिल्म मूवमेंट बन गई। मेरे लिए तो यह करियर का टर्निंग पॉइंट थी।'

तब लगता था हमेशा दोस्त रहेंगे

सोहा ने फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बात की। बोलीं, 'हमने करीब एक साल तक शूटिंग की थी। हम पूरे भारत घूमे, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई। क्रू और कास्ट की अच्छी बनती थी। हम कई बार घंटों इंतजार करते थे क्योंकि विनोद प्रधान, हमारे सिनेमैटोग्राफर समय लेते थे और यह सही भी था ताकि शॉट बेहतरीन हो। कई बार तो बहुत घंटे लग जाते थे, यहां तक कि आधा दिन। तब हमें साथ में रहने के लिए काफी वक्त मिल जाता था। दोस्तियां हो गई थीं। उस समय हमें लगता था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे लेकिन अब लगता है कि एक जिंदगी गुजर गई बात करते हुए फिर लगा ये सब अभी तो हुआ था।'

