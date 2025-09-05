रंग दे बसंती की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर्स ने एक्टर्स से वापस मांगे थे पैसे, सोहा अली खान ने बताई वजह
फिल्म की शूटिंग होने के बाद प्रोड्यूसर्स को उम्मीद नहीं थी कि ये चलेगी। उन्होंने नुकसान से बचने के लिए एक्टर्स को फोन करके कुछ पैसे वापस मांगे और उन लोगों ने लौटा भी दिए थे।
रंग दे बसंती साल 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। मगर शायद ही कोई जानता हो कि प्रोड्यूसर्स रिलीज से पहले इसे फ्लॉप मान चुके थे। सोहा अली खान ने बताया कि फिल्म शूट होने के बाद एक्टर्स से पैसे वापस मांग लिए गए थे। फिल्म का बजट 30 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड 97.90 करोड़ रुपये कमाई की थी। सोहा अली खान ने फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताई हैं।
एक्टर्स ने वापस कर दिए थे पैसे
सोहा अली खान ने जूम से बातचीत में बताया, 'किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी कमा करेगी या उस तरह से लोगों को प्रभावित करेगी जैसे किया है। इनफैक्ट जब हम फिल्म प्रमोट कर रहे थे तो प्रोड्यूसर्स ने हमें फोन करके कहा, 'हमने आपको जो रुपये दिए हैं क्या आप उसमें से कुछ पैसा लौटा सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि फिल्म चलेगी।' हम सबने पैसे वापस कर दिए। हमें लगा कि चलो ठीक है। लेकिन फिल्म मूवमेंट बन गई। मेरे लिए तो यह करियर का टर्निंग पॉइंट थी।'
तब लगता था हमेशा दोस्त रहेंगे
सोहा ने फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बात की। बोलीं, 'हमने करीब एक साल तक शूटिंग की थी। हम पूरे भारत घूमे, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई। क्रू और कास्ट की अच्छी बनती थी। हम कई बार घंटों इंतजार करते थे क्योंकि विनोद प्रधान, हमारे सिनेमैटोग्राफर समय लेते थे और यह सही भी था ताकि शॉट बेहतरीन हो। कई बार तो बहुत घंटे लग जाते थे, यहां तक कि आधा दिन। तब हमें साथ में रहने के लिए काफी वक्त मिल जाता था। दोस्तियां हो गई थीं। उस समय हमें लगता था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे लेकिन अब लगता है कि एक जिंदगी गुजर गई बात करते हुए फिर लगा ये सब अभी तो हुआ था।'
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।