रंग दे बसंती की शूटिंग के बाद प्रोड्यूसर्स ने एक्टर्स से वापस मांगे थे पैसे, सोहा अली खान ने बताई वजह

फिल्म की शूटिंग होने के बाद प्रोड्यूसर्स को उम्मीद नहीं थी कि ये चलेगी। उन्होंने नुकसान से बचने के लिए एक्टर्स को फोन करके कुछ पैसे वापस मांगे और उन लोगों ने लौटा भी दिए थे।

रंग दे बसंती साल 2006 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। मगर शायद ही कोई जानता हो कि प्रोड्यूसर्स रिलीज से पहले इसे फ्लॉप मान चुके थे। सोहा अली खान ने बताया कि फिल्म शूट होने के बाद एक्टर्स से पैसे वापस मांग लिए गए थे। फिल्म का बजट 30 करोड़ था और इसने वर्ल्ड वाइड 97.90 करोड़ रुपये कमाई की थी। सोहा अली खान ने फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताई हैं।

एक्टर्स ने वापस कर दिए थे पैसे सोहा अली खान ने जूम से बातचीत में बताया, 'किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी कमा करेगी या उस तरह से लोगों को प्रभावित करेगी जैसे किया है। इनफैक्ट जब हम फिल्म प्रमोट कर रहे थे तो प्रोड्यूसर्स ने हमें फोन करके कहा, 'हमने आपको जो रुपये दिए हैं क्या आप उसमें से कुछ पैसा लौटा सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि फिल्म चलेगी।' हम सबने पैसे वापस कर दिए। हमें लगा कि चलो ठीक है। लेकिन फिल्म मूवमेंट बन गई। मेरे लिए तो यह करियर का टर्निंग पॉइंट थी।'