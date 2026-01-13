Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडRandeep Hooda Walked Out Of Shahid Kapoor O Romeo Just Days Before Shoot Know Why
शाहिद कपूर की फिल्म में पहले रणदीप हुड्डा बनने वाले थे विलेन, इस वजह से छोड़ी मूवी

शाहिद कपूर की फिल्म में पहले रणदीप हुड्डा बनने वाले थे विलेन, इस वजह से छोड़ी मूवी

संक्षेप:

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो में अविनाश तिवारी विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें पहले रणदीप हुड्डा को लिया जा रहा था।

Jan 13, 2026 11:21 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का कुछ दिनों पहले टीजर रिलीज हुआ है और रिलीज होते ही ये टीजर छा गया है। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रणदीप हुड्डा इस फिल्म में पहले काम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने शूटिंग से कुछ दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रणदीप थे विलन के लिए पहली च्वाइस

रिपोर्ट्स के मुताबिक रणदीप ओ रोमियो में पहले विलन का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने पर्सनल वजह से फिल्म छोड़ दी। टाइम्स नाउ ने मिड डे के सोर्स से लिखा, रणदीप ने शुरुआती तैयारी कर ली थी अपने रोल के लिए। दुख की बात ये है कि किसी पर्सनल वजह से बात खराब हो गई। यह पिछले साल अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म जाट के दौरान की बात है।

क्यों रणदीप ने छोड़ी फिल्म

वह अपनी पर्सनल लाइफ और पत्नी लिन की हेल्थ से जुड़े कई महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रख रहे थे। प्रोडक्शन ने फिर अविनाश तिवारी को इस रोल के लिए फाइनल किया।

शाहिद-विशाल की साथ में चौथी फिल्म

विशाल भार्द्वाज की इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल भी हैं। फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी।

बता दें कि यह विशाल और शाहिद की साथ में चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों हैदर, कमीने और रंगून में साथ काम कर चुके हैं। वहीं तृप्ति के साथ भी शाहिद की यह पहली फिल्म है। कुछ दिनों पहले रिलीज हुए टीजर को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है खासकर फरीदा जलाल के डायलॉग और अविनाश के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ने सबका दिल जीता है।

ये भी पढ़ें:रणदीप हुड्डा की पत्नी ने झेला मिसकैरिज का दर्द, 40 की उम्र में बनेंगी मां

बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म से टक्कर

बता दें कि ओ रोमियो की बॉक्स ऑफिस पर फिल्म तू या मैं से टक्कर होगी जिसमें आदर्श गौरव और शनाया कपूर लीड रोल में होंगे।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
shahid kapoor Randeep Hooda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।