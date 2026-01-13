शाहिद कपूर की फिल्म में पहले रणदीप हुड्डा बनने वाले थे विलेन, इस वजह से छोड़ी मूवी

संक्षेप: शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो में अविनाश तिवारी विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें पहले रणदीप हुड्डा को लिया जा रहा था।

शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो का कुछ दिनों पहले टीजर रिलीज हुआ है और रिलीज होते ही ये टीजर छा गया है। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि रणदीप हुड्डा इस फिल्म में पहले काम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने शूटिंग से कुछ दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया।

रणदीप थे विलन के लिए पहली च्वाइस रिपोर्ट्स के मुताबिक रणदीप ओ रोमियो में पहले विलन का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन उन्होंने पर्सनल वजह से फिल्म छोड़ दी। टाइम्स नाउ ने मिड डे के सोर्स से लिखा, रणदीप ने शुरुआती तैयारी कर ली थी अपने रोल के लिए। दुख की बात ये है कि किसी पर्सनल वजह से बात खराब हो गई। यह पिछले साल अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म जाट के दौरान की बात है।

क्यों रणदीप ने छोड़ी फिल्म वह अपनी पर्सनल लाइफ और पत्नी लिन की हेल्थ से जुड़े कई महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रख रहे थे। प्रोडक्शन ने फिर अविनाश तिवारी को इस रोल के लिए फाइनल किया।

शाहिद-विशाल की साथ में चौथी फिल्म विशाल भार्द्वाज की इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ विक्रांत मैसी, तमन्ना भाटिया, तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल भी हैं। फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी।

बता दें कि यह विशाल और शाहिद की साथ में चौथी फिल्म है। इससे पहले दोनों हैदर, कमीने और रंगून में साथ काम कर चुके हैं। वहीं तृप्ति के साथ भी शाहिद की यह पहली फिल्म है। कुछ दिनों पहले रिलीज हुए टीजर को काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है खासकर फरीदा जलाल के डायलॉग और अविनाश के जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ने सबका दिल जीता है।