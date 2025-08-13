'किसी अपने को रेबीज के कारण खोया...', आवारा कुत्तों को लेकर SC के फैसले पर क्या बोले रणदीप हुड्डा

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सिलेब्स से लेकर आम जनता तक कई लोग नाराज हैं। अब एक्टर रणदीप हुड्डा ने इस मामले में अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फैसले का स्वागत किया है।

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद देशभर में एक बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। वहीं, कुछ लोगों ने फैसले पर नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हो रहे विरोध को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बार फिर विचार करने का आश्वासन दिया है। अब इस मामले पर एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपनी राय सामने रखी है। रणदीप हुड्डा ने कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तारीफ की है।

रणदीप ने की मुख्य न्यायाधीश की सरहाना रणदीप हुड्डा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा- "ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े फैसले पर विचार करने पर सहमति जताई है। किसी भी कानून को पास करना और उसे लागू करना सबसे पहले तो मानवीय होना चाहिए, और दूसरी बात, बुनियादी ढांचे और संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए।"

रणदीप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?

रणदीप ने आगे लिखा- "मैं जानवरों से प्यार करता हूं, लेकिन क्या मैं इसे उस परिवार के आगे सही ठहरा पाउंगा जिसने किसी अपने को रेबीज के कारण खोया हो या जिसने गंभीर चोट झेली हो? नहीं, आवारा कुत्तों की पूरी आबादी को बंद करना एक अच्छा आइडिया नहीं है और न ही प्रभावी है।"

रणदीप ने क्या दी सलाह