Punjab Flood: पंजाब पहुंचे रणदीप हुड्डा, बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए बढ़ाए कदम

पंजाब में आई बाढ़ की तबाही ने न जाने कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया। हर कोई पंजाब का हाल देखकर काफी चिंता में है। पंजाब में आई बाढ़ की तबाही के बीच, अभिनेता रणदीप हुड्डा ने वहां के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:33 PM
Punjab Flood: इस वक्त पंजाब के हाल काफी बुरा है। पंजाब में लगभग चार दशकों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। पंजाब में आई बाढ़ की तबाही ने न जाने कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया। हर कोई पंजाब का हाल देखकर काफी चिंता में है। पंजाब में आई बाढ़ की तबाही के बीच, अभिनेता रणदीप हुड्डा ने वहां के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है।

अब भी मुश्किल हालात से जूझ रहा गुरदासपुर

पिछले कुछ हफ्तों से भारी बारिश और नदियों के उफान ने पंजाब को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में अब पंजाब के इस मुश्किल वक्त में एक्टर रणदीप हुड्डा ने गुरदासपुर में प्रभावित परिवारों का साथ देने के लिए कदम बढ़ाया है। गुरदासपुर पंजाब के उन जिलों में से एक है, जहां पर लोग अब भी मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं। रणदीप पिछले लंबे समय से ग्लोबल सिख्स एनजीओ के फाउंडर अमरप्रीत सिंह और अपने करीबी दोस्त मनिंदर सिंह के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में राहत सामग्री पहुंचाने वाले वॉलेंटियर के साथ जमीनी स्तर पर मौजूद हैं।

पंजाब के लिए खड़े हुए रणदीप

रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्लोबल सिख्स का एक पोस्ट फिर से शेयर किया है। इस पोस्ट में रणदीप ने लिखा है, 'पंजाब बाढ़ राहत 2025। अपनी भावना के अनुरूप, @randeephooda एक बार फिर पंजाब के लिए खड़े हुए हैं। वह ग्लोबल सिख्स के साथ ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारे चल रहे बाढ़ राहत प्रयासों में अपना सहयोग दे रहे हैं। साथ मिलकर, हम उन जगहों पर आशा और मदद पहुंचाते रहेंगे जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।'

फिल्म उद्योग ने एकजुटता दिखाई

रणदीप हुड्डा के अलावा शाहरुख खान, संजय दत्त, सनी देओल, शिल्पा शेट्टी, विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर खान और आलिया भट्ट जैसे स्टार्स ने समर्थन जताया है। यही नहीं, आलिया ने डोनेशन के लिंक भी शेयर किए हैं। सोनू सूद ने एक हेल्पलाइन शुरू की, दिलजीत दोसांझ ने 10 गांवों को गोद लिया और एमी विर्क ने 200 घरों के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। सोनम बाजवा, गिप्पी ग्रेवाल, सतिंदर सरताज और करण औजला जैसे अन्य लोग भी इस प्रयास में शामिल हुए हैं।

